Cienciano vs. Alianza Atlético se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido está pactado para jugarse este miércoles 23 de octubre desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Cienciano llega a este encuentro tras empatar 2-2 con César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la pasada jornada del Clausura. El equipo dirigido por Cristian Díaz rescató un punto gracias a los goles de Josué Estrada y Carlos Garcés. Cabe mencionar que fue la primera vez que Christian Cueva inició de titular desde su llegada al ‘Papá'.

“Me siento bien, después de mucho tiempo, arrancar un partido me hizo sentir bien y feliz. Encontré un grupo que me da esa confianza y sinceramente me sentí bien y espero seguir y terminar de la mejor manera”, dijo ‘Aladino’ luego del empate contra el combinado ‘poeta’ en Trujillo.

El equipo imperial tiene 46 puntos y está en la sexta posición de la tabla acumulada. Cienciano está muy cerca de asegurar la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Si derrota a Alianza Atlético lo conseguirá. Si pierde, tendrá dos oportunidades más para lograrlo.

Alianza Atlético, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, por la pasada jornada del Clausura. El equipo dirigido por Gerardo Ameli se hizo fuerte de local y ganó gracias a un gol de Renato Espinoza en el primer tiempo. Fue su cuarta victoria consecutiva.

El equipo ‘churre’ está viviendo un gran momento y se ubica en la parte alta del Clausura. Sin embargo, su gran objetivo en el tramo final del campeonato es conseguir un cupo a un torneo internacional. En estos momentos, tiene 40 puntos en la acumulada y está a cuatro del octavo puesto, ADT, que está clasificando a la Sudamericana. Alianza Atlético necesita ganar y esperar tropiezos de ADT (44), Atlético Grau (45) y Cienciano (46).

Cienciano: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 18/10/24 César Vallejo 2-2 Cienciano Liga 1 - Clausura 28/09/24 Cienciano 1-2 Cusco FC Liga 1 - Clausura 21/09/24 Garcilaso 1-0 Cienciano Liga 1 - Clausura 18/09/24 Cienciano 3-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 13/09/24 UTC 1-2 Cienciano Liga 1 - Clausura

Alianza Atlético: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 19/10/24 Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 28/09/24 ADT 0-1 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 23/09/24 Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos Liga 1 - Clausura 19/09/24 Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 15/09/24 Alianza Atlético 0-3 Universitario Liga 1 - Clausura

Cienciano vs. Alianza Atlético: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 13/05/24 Alianza Atlético 0-1 Cienciano Liga 1 - Apertura 06/08/23 Alianza Atlético 2-1 Cienciano Liga 1 - Clausura 10/05/23 Cienciano 5-2 Alianza Atlético Liga 1 - Apertura 28/08/22 Alianza Atlético 1-0 Cienciano Liga 1 - Clausura 09/04/22 Cienciano 5-0 Alianza Atlético Liga 1 - Apertura

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Alianza Atlético?

Cienciano vs. Alianza Atlético se miden el miércoles 23 de octubre desde las 5:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 6:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 4:30 p.m.





¿En qué canales ver Cienciano vs. Alianza Atlético?

Cienciano vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





