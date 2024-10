El Torneo Clausura entró en su etapa final y dentro de poco conoceremos el desenlace de la Liga 1 2024. Universitario de Deportes, vigente monarca del fútbol peruano, busca alcanzar el bicampeonato de manera directa y festejar con su hinchada en el año de su centenario. Sin embargo, Alianza Lima, Cusco FC, Alianza Atlético, Sporting Cristal, Melgar y Atlético Grau, tienen chances de forzar la definición hasta los play-offs y llevar todo a las semifinales. Asimismo, en la parte baja hay clubes como Carlos A. Mannucci, UTC, César Vallejo, Comerciantes Unidos, Sport Boys, Deportivo Garcilaso y Los Chankas, que quieren evitar el descenso para no acompañar a Unión Comercio a la Liga 2. ¿Qué podría suceder en estas últimas tres jornadas?

Universitario y el objetivo del bicampeonato

Universitario es el único equipo que depende de sí mismo para campeonar y no puede tropezar en alguno de sus próximos partidos si quiere cumplir el objetivo que se trazó a inicios de año, uno muy especial por el centenario de la institución. Actualmente son líderes del Torneo Clausura (33) y del acumulado (73) –donde ya son inalcanzables–, por lo que si ganan los tres encuentros que les quedan no habrá marcha atrás y serán bicampeones de manera automática. Incluso si pierden un duelo y ganan los otros dos, Alianza Lima (30) tendría que ganar todos sus compromisos para igualarlos en puntaje, pero con la obligación de revertir la diferencia de goles. En estos momentos los cremas tienen +20 y los victorianos +13. Ojo, si en la penúltima fecha ‘AL’ cae –o empata– ante Garcilaso en Cusco y la ‘U’ vence a Cienciano en el Monumental, los de Fabián Bustos levantarán el título en casa. Esto, claro está, si ambos equipos ganan sus respectivos partidos en la fecha 15.

Jornada Fecha Partido Estadio 15 23/10/24 Sporting Cristal vs. Universitario Nacional 16 27/10/24 Universitario vs. Cienciano Monumental 17 Por confirmar Los Chankas vs. Universitario Los Chankas

Universitario venció por 2-1 a ADT en su último partido en el Estadio Monumental. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima, finalista o semifinalista

Universitario, al ser ganador del Torneo Apertura y líder inalcanzable en el acumulado, ya tiene un lugar asegurado en una hipotética final. Por consiguiente, Alianza Lima cuenta con tres jornadas para arrebatarle la punta del Clausura y forzar los play-offs, ya sea en una definición directa con los cremas o disputando las semifinales. Evidentemente los dirigidos por Mariano Soso necesitan ganar todo lo que les queda (Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso y Cusco FC) y esperar que los merengues tropiecen en alguno de sus encuentros (Sporting Cristal, Cienciano y Los Chankas).

En caso los blanquiazules ganen el Clausura, pero no terminen en el segundo puesto del acumulado, disputarán las ‘semis’ con el club que sí lo haga. Por el momento Sporting Cristal se sitúa en esa posición y sería su rival en una hipotética definición por el pase a la final, mientras que la ‘U’ enfrentaría al ganador de dicha llave para conocer al campeón de la temporada. Recordemos que ‘Íntimos’ y cremas ya se vieron las caras en la final del año pasado, con celebración del equipo que por entonces era dirigido por Jorge Fossati.

Jornada Fecha Partido Estadio 15 22/10/24 Alianza Lima vs. Sport Huancayo Alejandro Villanueva 16 26/10/24 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega 17 Por confirmar Alianza Lima vs. Cusco FC Alejandro Villanueva

Alianza Lima registra 20 triunfos, tres empates y ocho derrotas en la Liga 1 2024. (Foto: Liga 1)

Sporting Cristal, finalista o semifinalista

La última derrota por 1-0 a manos de Alianza Atlético golpeó fuerte en la interna de Sporting Cristal, pues se estancaron en el Torneo Clausura y terminaron relegados en la quinta casilla con 25 puntos, quedando a ocho de Universitario con nueve por disputarse. En tal sentido, si quieren llevarse el segundo certamen del año necesitan ganar los tres partidos que les quedan –incluyendo el de este miércoles contra la ‘U’– y esperar que los clubes que están por encima tropiecen. Viendo los registros, el panorama es muy complicado para los de Guillermo Farré.

El otro camino para los rimenses es disputar el título nacional desde los play-offs. Para esto, primero necesitan sostener su segundo lugar en la tabla de posiciones acumulada y esperar que otro equipo que no sea la ‘U’ gane el Clausura –los que tienen más chances son Alianza Lima, Cusco FC y Alianza Atlético–. De cumplirse esto, enfrentarían a dicho club en las semifinales, para posteriormente tentar la coronación en una final contra los de Ate. Hay que mencionar que ‘SC’ no campeona desde 2020 y la hinchada está muy disconforme no solo con el bajo rendimiento del equipo, sino también con el trabajo de los directivos que manejan la institución.

Jornada Fecha Partido Estadio 15 23/10/24 Sporting Cristal vs. Universitario Nacional 16 27/10/24 Unión Comercio vs. Sporting Cristal Municipal Carlos Vidaurre García 17 Por confirmar Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos Alberto Gallardo

Sporting Cristal no campeona desde 2020. (Foto: Liga 1)

¿Y los otros equipos?

Con nueve puntos por disputarse, Alianza Lima y Sporting Cristal no son los únicos equipos que tienen la chance de arruinarle la fiesta a Universitario. Cusco FC (28), Alianza Atlético (26), Melgar (25) y hasta Atlético Grau (25) todavía poseen opciones matemáticas de llevar la definición del campeonato a una semifinal. Evidentemente no es algo sencillo, pues no dependen de sí mismos y además de ganar todos sus partidos, necesitan indefectiblemente que los que están por encima de ellos tropiecen y, por obvias razones, que la ‘U’ pierda todos sus duelos. ¿Podría darse? Esto es fútbol y nada está escrito antes de que ruede la ‘pelotita’.

Por otro lado, a diferencia de los equipos mencionados, el ‘Dominó’ tiene otro camino para seguir con vida en su lucha por alcanzar el tercer título nacional en su historia. Si finalmente los de Marco Valencia no ganan el Clausura, necesitan que otro equipo que no sea Universitario lo haga, para que ellos apunten todas sus balas a quedar segundos en el acumulado. En estos momentos son cuartos con 63 puntos, a dos Sporting Cristal; por el momento, los celestes son los escoltas de la ‘U’. Es una alternativa compleja, pero que por ahora no deja fuera a los arequipeños y los mantiene expectantes.

Jornada Partidos de los otros clubes que siguen con chances 15 Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC; Cienciano vs. Alianza Atlético; Melgar vs. UTC y Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso. 16 Cusco FC vs. Atlético Grau; Alianza Atlético vs. Los Chankas y Sport Huancayo vs. Melgar. 17 Alianza Lima vs. Cusco FC; Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético; Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Atlético Grau vs. César Vallejo.

Cuando aún se llamaba Real Garcilaso, Cusco FC disputó dos finales nacionales, en 2012 y 2013. (Foto: Liga 1)

Para recordar

Tal como sucedió en la pasada temporada, la Liga 1 2024 se viene disputando con 18 clubes y enfrentamientos de todos contra todos, divididos en partidos de ida y vuelta con un Torneo Apertura y un Clausura. De esta manera se contabilizan 34 jornadas y la clasificación final se establecerá teniendo en cuenta los puntos obtenidos en cada enfrentamiento. Asimismo, el mecanismo para la definición del campeón se dará de la siguiente manera:

Si los campeones del Apertura y del Clausura y los 2 primeros del acumulado fuesen distintos equipos, se disputarán Semifinales y Final.

Si un equipo hubiese ganado Apertura o Clausura, y estuviese entre de los dos primeros del acumulado, clasificaba directamente a la Final. Su rival sería el ganador de la semifinal entre el otro ganador de uno de los torneos y el otro equipo de mayor puntaje en el acumulado.

Si los dos equipos ganadores de los torneos también eran los 2 primeros del acumulado, se jugará directamente la Final entre esos equipos.

Si un equipo gana ambos torneos, se proclamaba campeón nacional automáticamente.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 14 10 3 1 26 7 20 33 2 Alianza Lima 14 9 3 2 20 7 13 30 3 Cusco FC 14 8 4 2 25 17 8 28 4 Alianza Atlético 14 7 5 2 14 10 4 26 5 Sporting Cristal 14 7 4 3 30 14 16 25 6 Melgar 14 7 4 3 24 13 11 25 7 Atlético Grau 14 6 7 1 19 8 11 25 8 Deportivo Garcilaso 14 7 0 7 13 12 1 21 9 Cienciano 14 6 2 6 17 21 -4 20 10 Sport Huancayo 14 5 3 6 17 21 -4 18 11 ADT 14 4 4 6 15 16 -1 16 12 Los Chankas 14 3 5 6 15 19 -4 14 13 Sport Boys 14 4 2 8 13 29 -16 14 14 UTC 14 3 4 7 12 21 -9 13 15 Comerciantes Unidos 14 3 2 9 14 26 -12 11 16 Carlos A. Mannucci 14 2 4 8 15 27 -12 10 17 César Vallejo 14 2 4 8 13 24 -11 10 18 Unión Comercio 14 2 2 10 13 24 -11 8

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2024:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 31 22 7 2 59 14 45 73 2 Sporting Cristal 31 20 5 6 74 34 40 65 3 Alianza Lima 31 20 3 8 52 23 29 63 4 Melgar 31 19 6 6 60 32 28 63 5 Cusco FC 31 17 6 8 47 38 9 57 6 Cienciano 31 12 10 9 37 41 -4 46 7 Atlético Grau 31 10 14 7 38 25 13 44 8 ADT 31 12 8 11 44 40 4 44 9 Alianza Atlético 31 10 10 11 25 29 -4 40 10 Sport Huancayo 31 10 7 15 34 19 -16 37 11 Los Chankas 31 9 8 14 40 45 -5 35 12 Deportivo Garcilaso 31 10 5 16 33 38 -5 35 13 Sport Boys 31 9 6 16 31 49 -18 33 14 Comerciantes Unidos 31 9 6 16 36 57 -21 33 15 César Vallejo 31 6 12 13 32 48 -16 30 16 UTC 31 7 8 16 33 50 -17 29 17 Carlos A. Mannucci 31 5 9 17 26 61 -35 24 18 Unión Comercio 31 3 8 20 30 58 -28 17

¿Cómo va la definición por el descenso?

Tras caer por 2-0 a manos de Sport Boys en la fecha 13 del Torneo Clausura, Unión Comercio fue el primer equipo en perder la categoría. Como en esta temporada descienden tres clubes, todavía falta conocer el destino de los otros dos que el próximo año jugarán en la Liga 2. Carlos A. Mannucci (24) y UTC (28) se ubican en la zona roja –penúltimo y antepenúltimo, respectivamente–, por lo que estas próximas tres jornadas serán decisivas. Los otros que matemáticamente no están salvados son César Vallejo (30), Comerciantes Unidos (33), Sport Boys (33), Deportivo Garcilaso (35), Los Chankas (35) y Sport Huancayo (37).

Unión Comercio fue el primer equipo en descender a la Liga 2. (Foto: Liga 1)

Por ejemplo, si en esta fecha Mannucci pierde ante Cusco FC y ‘UCV’ gana o empata ante Los Chankas, el cuadro trujillano se despedirá de la máxima categoría del fútbol peruano. UTC, por su parte, visita a Melgar y necesita ganar para salir del hoyo en el que está. Sport Huancayo, Los Chankas y Deportivo Garcilaso son los que más chances tienen de asegurar su permanencia, ya que cosechando al menos cuatro puntos de los nueve que hay en disputa, podrían quitarse la preocupación de encima. Sport Boys, Comerciantes Unidos y Vallejo están coqueteando con el fantasma de la baja y no pueden fallar en sus próximos encuentros.

Jornada Partidos de los clubes que pelean por no descender 15 Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso; Los Chankas vs. César Vallejo; Melgar vs. UTC; Alianza Lima vs. Sport Huancayo; Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC y Comerciantes Unidos vs. Sport Boys. 16 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima; César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci; Sport Boys vs. UTC; Sport Huancayo vs. Melgar y Comerciantes Unidos vs. ADT. 17 Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima; UTC vs. Sport Huancayo; Atlético Grau vs. César Vallejo; ADT vs. Sport Boys; Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos.

Parte baja de la tabla de posiciones acumulada:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 10 Sport Huancayo 31 10 7 15 34 19 -16 37 11 Los Chankas 31 9 8 14 40 45 -5 35 12 Deportivo Garcilaso 31 10 5 16 33 38 -5 35 13 Sport Boys 31 9 6 16 31 49 -18 33 14 Comerciantes Unidos 31 9 6 16 36 57 -21 33 15 César Vallejo 31 6 12 13 32 48 -16 30 16 UTC 31 7 8 16 33 50 -17 29 17 Carlos A. Mannucci 31 5 9 17 26 61 -35 24 18 Unión Comercio 31 3 8 20 30 58 -28 17

Los clubes que terminen en los tres últimos puestos descienden a la Liga 2.

Sport Boys jugó por última vez en Segunda División durante la temporada 2017. (Foto: Liga 1)





