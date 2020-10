Cienciano vs. Carlos Stein se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 17 de la Liga 1. El cotejo será transmitido vía Gol Perú y comenzará, este jueves, desde las 10:30 am. en el estadio Iván Elías Moreno. Si bien ambas escuadras están en posiciones totalmente distintas en la Fase 1, tienen algo en común: desde hace tres cotejos no conocen de victorias. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

¿Cuál es el caso de Cienciano? Marcha en el puesto 8 con 24 unidades. Sin embargo, desde hace tres duelos no suman triunfos: cayeron contra UTC y César Vallejo; también igualaron con Sport Huancayo. El último registro fue la derrota por 1-0 frente a los ‘Poetas’. Con este escenario, Marcelo Grioni tomó la palabra.

Para el técnico de Cienciano esto fue lo que ocurrió ante la institución trujillana: "Lo que más me molesta es el primer tiempo, en donde el equipo no tuvo esa fortaleza de jugar el partido de igual a igual como lo habíamos planteado. No hicimos absolutamente nada de lo que veníamos haciendo y ya en el segundo tiempo corregimos, mejoramos, pero no nos alcanzó”.

Carlos Stein, por su parte, tiene doble presión: acumuló derrotas con Alianza Lima y San Martín (también tienen un empate con Cantolao) y su situación en la tabla de posiciones es delicada: están antepenúltimos con solo 13 puntos. El ‘profe’ Juan Carlos Bazalar tiene claro este presente: “Aún faltan algunas fechas y por eso tenemos que voltear rápido la página. Se nos viene Cienciano y hay que repetir todo lo bueno que venimos haciendo".

Bazalar añadió que "sin duda las cosas se complican cuando un equipo no está en una buena posición en la tabla y se agrava cuando te dejan con un hombre menos. Más allá de ello, sigo pensando que seguimos mejorando y que hoy perdimos un partido de manera increíble (ante San Martín)”.

Cienciano tiene la chance de recuperar el paso en el campeonato y demostrar por qué estuvo peleando hasta hace poco en los primeros lugares, mientras que Carlos Stein tiene la posibilidad de empezar a salir del fondo. Hoy más que nunca ambos necesitan sumar de a tres.

TE PUEDE INTERESAR