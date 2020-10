Universitario ganó la Fase 1, pero todavía queda camino por recorrer. Así lo ve Ángel Comizzo, que está decidido a seguir trabajando para que la 'U' pueda llevarse este año con el título del campeonato. Eso sí, espera quedarse con quienes se han ganado su lugar en el equipo, como es el caso de Jonathan Dos Santos.

“Creo que la administración tiene que hacer un esfuerzo para que Dos Santos se quede. Él se ha ganado a pulso la gran oportunidad de seguir jugando en este club. Vamos a insistir, como también vamos a tratar de que se queden otros jugadores a los que se les vence el contrato”, indicó el DT al canal de YouTube del club.

Respecto a lo que resta de la temporada, Comizzo precisó que “tenemos tres partidos muy duros, no solo hay que trabajar lo físico, sino lo mental. El equipo estará bien. No estoy confiado, pero sí la tengo en los jugadores y sé que van a responder a la altura. No nos podemos olvidar que termina este torneo y empieza el Clausura, hay un acumulado y hay que seguir sumando puntos para ganar ese último tramo”.

La baja de Federico Alonso

Uno de los jugadores que se ganó su titularato en el once de Ángel Comizzo fue Federico Alonso, quien sufrió una terrible caída durante el último partido, que lo dejó con una fractura en la clavícula. Al respecto, el estratega argentino lamentó lo sucedido, pero está seguro que volverá pronto al equipo.

“El dolor que siente el equipo es por él, porque esta lesión lo encontró en un nivel alto. No es fácil encontrar defensores goleadores, no es fácil encontrar defensores en el nivel que estaba Fede. Viene a ocurrir una lesión en un momento crítico, pero lo vamos a recuperar. No tengo duda de que pronto estará en un campo de juego. Lo va a lograr”, indicó.

Universitario se quedó con los tres puntos de la jornada anterior, luego de ganar 3-1 rente a UTC. Con esta victoria, los cremas lograron posicionarse a 11 unidades de su rival más próximo, quedándose así con la Fase 1, a tres fechas de que este culmine. Los partidos que le restan serán ante Binacional, Sporting Cristal y Cusco FC .

