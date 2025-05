Cusco será nuevamente protagonista en esta fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, pues Cienciano vs. UTC se enfrentarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este sábado 24 de mayo. Un vibrante partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, y está programado para las 6 de la tarde (hora local) y podrás seguir la transmisión por Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play, disponibles en DirecTV, Claro TV, WIN y Best Cable. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 8 de la noche. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

Cienciano igualó 1-1 frente a Binacional en la jornada anterior del torneo. (Videeo: Liga 1 Max)