Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, manifestó que hasta el momento no han podido ver el contrato firmado con 1190, por lo que consideró que están iniciando el torneo a ciegas. “La empresa 1190 puede proponer lo que mejor le parezca, como nos ha propuesto en algún momento reducir lo mínimo garantizado en 30%, después en 20, ahora en 10. Lo que sí es cierto es que el contrato permite que se pueda pagar hasta en 60 días, hay cosas que se podrán solicitar que dependerá del Comité y del directorio de la FPF. El que te habla es un voto de las 5 personas que están en este Comité, más dos representantes de 1190. A día de hoy no ha habido ninguna reunión entre todo el Comité, los 5 más los dos de 1190, lo que ha existido son reuniones de los 5 miembros con la Federación”, señaló Ludeña en Full Deporte.

Sobre los cambios que ha propuesto 1190, dijo que: “Yo espero que esto no se apruebe de ninguna manera. Vamos a tener una próxima reunión en los próximos días y podremos dar a conocer más sobre estos detalles que son importantes. Si nosotros vemos el comportamiento de la empresa, que no es serio, que cada dos semanas lo viene cambiando, que no cumple con los compromisos, ayer recién se pagó el mes de diciembre del año pasado. Hoy no tenemos un respaldo financiero, cómo iniciamos un torneo sin una garantía que nos diga que van a poder cumplir”.

“Ha habido bastante negligencia y errores de muchos funcionarios. Como empresario, nosotros jamás hubiéramos firmado un contrato así, sin un respaldo sólido y con condiciones favorables a los equipos, como que te paguen al día y si no, quién asume ese pago. Nosotros a día de hoy no conocemos el contrato de licencias, sin embargo, somos miembros de un Comité que tiene que supervisar, aprobar, conversar y estamos a ciegas porque no conocemos el contrato en este momento. Estamos solicitando el contrato para intentar hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Estamos iniciando un torneo a ciegas”, agregó en otra parte de la entrevista.

El administrador de Cienciano también lamentó los riesgos que esto genera a futuro: “Hay que hacer un llamado a los equipos a que se involucren, a que entendemos la magnitud de riesgo, de problema. Nos hemos metido porque sí nos sentimos en riesgo, vulnerados a futuro porque no podemos establecer proyectos a mediano o largo plazo porque no sabemos si mañana nos van a pagar lo mismo o si nos van a pagar”.

Liga 1 2025 comienza este viernes 7 de febrero. (Foto: Liga 1)

¿Qué cambios se realizaron para la Liga 1 2025?

El artículo 10 del reglamento del torneo peruano, se enfoca básicamente en explicar la modalidad de descenso de la actual temporada. A la clásica explicación de que los equipos que ocupen los 3 últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría y que cualquier sanción por incumplir con los requisitos de participación corran la misma suerte, se le añade un punto clave.

Dicho punto se podría considerar para los casos directos de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, quienes lograron el ascenso debido a mandatos judiciales conseguidos en sus respectivas regiones, pero que la FPF ya apeló frente al TAS y estaría solo esperando una respuesta para conocer lo que sucedería con ambos clubes.

Si el fallo es favor de dichos equipos el torneo se jugará con normalidad, de lo contrario se estarán aplicando los siguientes criterios:

Todos los partidos que el club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros.

La anulación de partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro del club. En tal sentido, las tablas de posiciones correspondientes a las etapas concluidas no serán modificadas

Los partidos que el club tuviera pendientes de disputa se cancelarán sin que se atribuyan puntos ni goles a sus eventuales rivales.

Los goles, las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas registradas en los partidos anulados quedarán sin efecto. Sin embargo, las suspensiones (automáticas o adicionales) por acumulación de tarjetas amarillas o por expulsión que se hubieran generado en dichos partidos deberán cumplirse.

