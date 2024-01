Cienciano arrancó el 2024 con la renovación de Óscar Ibañez en el comando técnico del primer equipo. Si bien no se logró la ansiada clasificación a un torneo internacional, el equipo se viene preparando para lograr dicho objetivo esta temporada, además de tener un papel importante en la Liga 1. Para ello, han tenido en cuenta algunos cambios dentro de la institución, para fortalecer más las bases del equipo. Por ejemplo, se viene trabajando arduamente con las divisiones menores, un hecho que es seguido minuciosamente por el DT, mientras que por el lado del marketing, el club se ha propuesto explotar más la imagen que tienen, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué otros planes tiene en marcha el ‘Papá'? Para dar mayores detalles, el gerente deportivo de Cienciano, Zoe Ganoza, conversó con Depor y reveló el trabajo que vienen realizando y los proyectos que se han trazado para este año.

¿Cuál es el balance al que ha llegado al término de la temporada 2023?

En resumen, tuvimos un año en el que se buscó, como institución, la clasificación a una copa internacional. Lamentablemente, los resultados no se dieron. Al inicio, hubo temas con los derechos televisivos, la postergación de fechas, pero de todos modos, cada año, nos preparamos para ser un plantel competitivo. Nos quedamos por algunos puntos cerca, pero -en resumen- todo el 2023 lo analizamos y vemos hechos que sucedieron, los errores que cometimos, las cosas que no se hicieron, para que este 2024 salga de la mejor manera.

Si bien no se llegó a clasificar a un torneo internacional, la meta es volver a uno este año. ¿Se tiene un plan en marcha para ello?

Con el plantel que se ha conformado para esta temporada se ha tenido el aval del comando técnico, liderado por Oscar Ibáñez. Los refuerzos que han llegado están cubriendo las expectativas con el equipo y con miras a los objetivos de este año, obviamente el campeonato y llegar a una Copa Libertadores o una Sudamericana.

¿Qué ha pedido Ibañez para la próxima temporada, teniendo en cuenta que arrancará de cero con el equipo para este año?

Óscar llegó a Cienciano en las últimas fechas. Obviamente, y ustedes lo vieron, desde su llegada levantó al equipo. Tuvimos partidos con triunfos y se fue mejorando, así que su llegada fue muy importante. Por ello, le dimos la confianza para que continúe con ese proyecto el 2024. Trabajó con nosotros para la selección de jugadores y fueron avalados por él, siempre respaldando su proyecto para esta temporada. Pero no fue lo único.

Óscar Ibáñez es el técnico de Cianciano. (Foto: LinkedIn)

Se ha hecho especial hincapié en la infraestructura. Este año se vio al remodelación del Centro de Alto Rendimiento que tenemos, implementar el gimnasio con máquinas nuevas, pedidos que nos hizo el comando técnico que al corto o largo plazo va a ser muy satisfactorio, porque estamos armando un Centro de Alto Rendimiento profesional, que un equipo como Cienciano se merece.

¿Qué planes hay a corto y mediano plazo con Oscar Ibañez?

Óscar Ibáñez es un referente del club Cienciano, por los títulos internacionales que consiguió. Obvio, en su carrera profesional también con equipos, como Universitario; posteriormente, también sumó gran experiencia trabajando con Ricardo Gareca en la Selección Peruana, dándole ese plus como técnico y llegar con nosotros. Trabaja mucho con los chicos, le gusta que los muchachos que tienen potencial se sumen a los entrenamientos del primer equipo. Precisamente, a pedido del profesor, tenemos un plantel corto, algo que no sucedió la temporada pasada, que tuvimos un plantel con muchos nombres. Esta vez, tenemos pocos nombres, pero con muchos chicos que realmente quieren mostrarse.

Es un técnico que es de llegar mucho al jugador, de ver las necesidades que tiene el jugador, de exigir todo su potencial en la posición que desempeñen. Trabaja de la mejor manera con su preparador físico, también tenemos un analista, incluso contamos con un profesor exclusivo para ver los GPS, los cuales adquirimos un nuevo lote, que son costosos, pero son instrumentos necesarios, si queremos competir con grandes equipos a la par, todo ello nos va a ayudar.

Mencionó un plantel corto, pero ¿se ha mantenido una base de jugadores para esta temporada?

Lo que pidió el comando técnico fue mantener una base. Ya había un grupo de jugadores con el que aún manteníamos contrato, como Danilo Carando, Juan Romagnoli, Claudio Torrejón, Alfredo Ramúa y con quienes armamos esta base, porque son futbolistas que conocen el medio, el juego en altura. A ellos se ha sumado un grupo que, como el caso de Abdiel Ayarza, se ha mantenido jugando en Cusco y conoce el medio. Por ejemplo, ese fue el plus que le permitió que se reintegre con nosotros.

Alexander Lecaros, uno de los fichajes de Cienciano para el 2024. (Video: Cienciano)

Otro nombre que se sumó fue Alexander Lecaros, jugador que es de Cusco, que no llegó a jugar en Cienciano, pero estuvo en Cusco FC y cuando le presentamos el proyecto le gustó la idea y él mismo, en una entrevista, confesó que era su sueño algún momento de su carrera vestir la camiseta de Cienciano. Se dieron las cosas y ahora Ibáñez viene trabajando con él para sacar todo su potencial, como se lo merece.

¿Qué otro criterio se tuvo para la elección de los fichajes para este año?

Los nuevos jugadores que han llegado a Cienciano hablaron primero con Óscar Ibáñez, uno por uno antes de, para conocer a fondo el proyecto, lo que se hará este años, cómo es la ciudad de Cusco (para los nuevos), cómo es la adaptación a la altura y, como referente que es Óscar Ibáñez, se les explicó lo que significa estar en Cienciano y el sentimiento que hay por este club, la hinchada y su historia. Esto influyó para que los jugadores tomen la decisión de venir.

¿Cómo va el proyecto formativo del club para este 2024?

Estamos con una proyección muy grande, respecto a los chicos de menores. Si bien en nuestro país se carece mucho de inversión e infraestructura para los muchachos, nosotros ahora le estamos dando prioridad a estos puntos, acciones que vienen siendo seguidos de cerca por el propio Ibáñez, porque trabaja mucho con menores. Hace poco fueron invitados a la pretemporada dos chicos, uno de 15 años (Iván Rojas) y que es de la zona, y otro de 17 (Jarol Rodríguez), quienes en sus categorías fueron destacados, por lo que el comando técnico los invitó a hacer la pretemporada con el equipo mayor y ahora se quedaron con nosotros, pertenecen al primer equipo. Ibáñez los quiso evaluar, dieron la talla y ahora entrenan día a día con el primer equipo.

Estamos cambiando mucho la estructura en menores. Hay un jefe de la Unidad Técnico de Menores, Raúl Carpio, con el que trabajamos muy de cerca, incluso trabajó conmigo como jefe de equipo el año pasado, pero con la capacidad que él tiene y su conocimiento formativo, se le dio esa oportunidad, la cual la está aprovechando de la mejor manera, reestructurando todo y gestionando un proyecto muy amplio con nuevos profesores, con nuevas categorías (desde los 6 años hasta la sub-17), con todas las condiciones que se merecen. Lo que no se sabe es si este año habrá campeonato de reserva, pre-reserva o sub-18, no lo sabemos. Todavía no hay un comunicado que nos indique qué campeonatos habrá para determinadas categorías. Estamos a la incertidumbre, pero nosotros seguimos trabajando y eso permite que los chicos se vayan identificando. Nosotros, en ese sentido, somos muy trabajadores en ese sentido. Si de aquí otro chico destaca en su categoría, va a ser invitado a los entrenamientos y si destaca se podrá quedar, como le pasó a los muchachos que mencioné.

Maximiliano Bizzio, preparador físico de Cienciano. (Video: Cienciano)

¿Cuál es el plan con el equipo femenino, a pesar de que no se encuentren en la Liga Femenina?

Nosotros todavía participamos en Copa Perú Femenina, que desde la etapa distrital, provincial y llega a la ronda nacional. En el 2023 se buscó llegar a campeonar, pero no se pudo. Este año seguiremos trabajando para hacer crecer el fútbol femenino en nuestro club. Se están dando conversaciones para armar bien el proyecto, el cual es a corto plazo, pero que es muy importante, ya que como institución reconocida a nivel internacional debemos también contar con una representación femenina en la Liga Femenina.

A nivel de imagen, Cienciano es uno de los clubes peruanos con buena presencia a nivel nacional e internacional. ¿Qué planes se tiene para potenciar la marca del club?

La marca Cienciano, a raíz de los logros que ha tenido y siendo el único club peruano campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa, es reconocida internacionalmente. Lo que nos ha faltado a nosotros es explotar más esta identificación. Cuando viajo con el equipo, voy a cada ciudad, es muy reconocida y siempre hay hinchas a cada lugar que vamos. Esto hay que aprovechar, porque es una marca que ha conseguido logros para el país. Precisamente, para la presentación del 14 se ha preparado un buen espectáculo para todos.

Dos amistosos previo al inicio de la temporada. ¿Por qué esos rivales?

La ‘Noche del Papá’ se planificó, por la parte deportiva, para tener ritmo de competencia al igual que el rival, pero también por un lado histórico, por la disputa ancestral de los Incas con los Chankas. Es un rival de Andahuaylas y a la misma gente de Cusco les pareció genial, por esa rivalidad histórica, si nos remontamos a la época de los Incas. Además, quisimos aprovechar su ascenso, al ser su primera vez en la Liga 1, para hacer realidad este partido. Se les hizo la invitación y ellos aceptaron.

El segundo amistoso con Always Ready, que se llevará a cabo el domingo 20 de enero, se organizó, aprovechando la cercanía institucional entre ambos clubes, incluso tenemos un convenio con ellos, por eso el año pasado hicimos pretemporada en sus instalaciones. Ellos quisieron también hacer su pretemporada acá, pero estaban justos con sus tiempos, así que nos propusieron tener un amistoso en Cusco, con miras a su participación en la Copa Libertadores, así que aceptamos de la mejor manera y calzó con nuestro calendario. Siempre tenemos buena comunicación con ellos y esto nos permite para seguir preparándonos, al igual que para ellos. Además, por qué no darle al pueblo cusqueño un partido internacional, que se lo merece.

Cienciano disputará dos amistosos antes de su debut en la Liga 1. (Foto: Twitter)

El debut en la Liga 1 este año será contra el nuevo inquilino: Comerciantes Unidos.

El sábado 27 de enero debutamos contra Comerciantes Unidos por la Liga 1 en Cusco. Precisamente, tener amistosos seguidos y llegar al primer partido del campeonato con ritmo de competencia, de hecho que nos ayuda mucho, por la preparación y por el estilo de juego que le dará el comando técnico al equipo en los duelos previos al arranque de la temporada. Tener un duelo contra un rival nacional y luego contra un equipo internacional -Always Ready llegará con su equipo titular- nos servirá, no tanto por el resultado, sino por el desarrollo y las lecciones que saquemos de ambos encuentros, para afinar detalles y recibir a Comerciantes Unidos prestos a ganar. No nos vamos a confiar, pero vamos a estar preparados y así ganar un buen resultado.





