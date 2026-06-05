Los principales clubes de fútbol peruano, protagonistas de la Liga 1: Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Sport Boys, Atlético Grau y Alianza Atlético, alertaron sobre la dramática reducción de los patrocinios que financian al deporte nacional, situación que viene afectando a clubes, deportistas, competiciones y organizaciones deportivas en todo el país.

En un pronunciamiento conjunto, estas instituciones destacaron que el patrocinio privado ha sido una fuente fundamental de financiamiento para fortalecer competencias, mejorar infraestructura, impulsar divisiones menores, promover el deporte femenino y apoyar al movimiento paralímpico peruano.

Los clubes señalaron que las empresas reguladas de apuestas deportivas han desempeñado un papel determinante dentro de este ecosistema. Sin embargo, advirtieron que la cobertura de patrocinio en la Liga 1 pasó de 95 % de los clubes en 2023 a apenas 28 % en 2026, reflejando una preocupante contracción de los recursos destinados al desarrollo del deporte nacional.

La Federación Peruana de Fútbol confirmó la reducción progresiva de este tipo de auspicios y advirtió que esta tendencia podría comprometer la disponibilidad de recursos para el desarrollo y sostenibilidad del fútbol peruano.

La FPF destacó que los aportes de estas empresas patrocinadoras de la Liga1 no solo benefician a los clubes profesionales, sino también a competiciones como la Liga 1, la Liga 2 y la Liga Femenina, por lo que cualquier reducción en su capacidad de inversión genera efectos que alcanzan a todo el ecosistema futbolístico nacional.

Frente a esta situación, los clubes exhortaron a los sectores involucrados a considerar sus decisiones por que resulta necesario el apoyo de la empresa privada para preservar el financiamiento que permita el desarrollo y mantenimiento del deporte peruano. Esto se puede conseguir garantizando el retorno de los patrocinios deportivos que permitirán fortalecer la competitividad de nuestras instituciones y deportistas.

Este llamado se suma a los pedidos formulados previamente por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asociación de Bodegueros del Perú y el Comité Olímpico Peruano, organizaciones que también han solicitado el apoyo del congreso para apoyar y aprobar las leyes en beneficio del deporte peruano.