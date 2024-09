El empate de Colombia ante Perú en Lima (1-1) dejó un sabor agridulce en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El técnico argentino se mostró consciente de que su equipo no alcanzó el nivel mostrado en la pasada Copa América, donde la Tricolor sorprendió con un juego fluido y efectivo. En una rueda de prensa posterior al partido, Lorenzo analizó lo sucedido en el campo, apuntando que este empate, aunque no sea motivo de celebración, deja a los cafeteros en la lucha por un boleto al Mundial de 2026. Además, el estratega se tomó un momento para recordar con cariño a Jean Pierre Archimbaud, a quien dirigió en su etapa en FBC Melgar.

Lorenzo no escondió su preocupación por la actuación de su equipo. “Tenemos que mejorar sin duda el juego, de todo un poco, no estuvimos al nivel que tuvimos en la Copa América en cuanto a la fluidez del juego”, afirmó el técnico argentino, haciendo referencia a la falta de cohesión que notó en el campo.

Colombia, que había tenido un buen rendimiento en la última Copa, no logró replicar ese dinamismo ante una Selección Peruana que, como mencionó Lorenzo, “sabíamos que iba a ser un partido duro porque nos habían ganado en los últimos dos partidos, tanto en eliminatorias como en la Copa América”.

Para el técnico, el reto principal está en adaptarse al contexto de unas Eliminatorias Mundialistas, donde cada punto cuenta. “Es una eliminatoria para el Mundial 2026, es otro contexto, entonces hay que acomodarse rápido porque queremos sumar”, sostuvo.

Pese a la autocrítica, Lorenzo fue enfático en destacar que no todo fue negativo. “Si bien el empate no se festeja, sumamos”, dijo con pragmatismo, poniendo énfasis en que, aunque no lograron la victoria, el punto obtenido mantiene a Colombia en la pelea.

El desarrollo del partido, según Lorenzo, estuvo marcado por la intensidad física de Perú, una característica que él conoce bien tras su paso por el fútbol peruano. “Sabíamos que la forma de jugar de Perú es muy física, muy intensa, había que acostumbrarse a eso para después de un tiempo de juego poder tener dominio”, comentó.

En el segundo tiempo, Lorenzo sintió que Colombia encontró su ritmo, pero lamentó la falta de definición. “No llegamos a convertir las ocasiones que generamos y después del gol se jugó muy poco”, señaló, en referencia al gol peruano que congeló el partido en los minutos finales.

Perú y Colombia empataron 1-1 por las Eliminatorias 2026. (Foto: Jesús Saucedo/ @photo.gec)

Un emotivo mensaje para Jean Pierre Archimbaud





Más allá de los aspectos técnicos del partido, la conferencia de Lorenzo tomó un giro más personal cuando fue consultado sobre Jean Pierre Archimbaud, jugador peruano que tuvo minutos ante Colombia y a quien el entrenador argentino conoce bien por su etapa en FBC Melgar.

Con evidente emoción, Lorenzo dedicó unas palabras al volante peruano, recordando con cariño su paso por el equipo arequipeño en 2022, un año en el que Melgar llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

“A Archimbaud lo adoro, es un chico que lo llevamos a Melgar y se adaptó rapidísimo al grupo”, expresó Lorenzo, dejando entrever el aprecio especial que tiene por el jugador de Melgar. El técnico destacó la inteligencia y versatilidad del volante, dos cualidades que, según él, lo convierten en un volante de gran valor. “Es un jugador muy inteligente, versátil, un volante que tiene muy buen juego aéreo y lo quiero mucho”, agregó.

Néstor Lorenzo fue DT de Melgar antes de tomar las riendas de Colombia. (Foto: EFE)





Lo que se le viene a Perú y Colombia





Luego de enfrentar a Colombia en Lima, Perú viajará a Quito para enfrentar a Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4:00 pm (hora peruana y ecuatoriana). La Selección Peruana llegará a este encuentro con el saldo favorable de dos victorias seguidas en condición de visita ante la ‘Tri’ en los últimos dos procesos eliminatorios.

La última visita de la Bicolor a la ‘Tri’ fue el 8 de junio de 2021 por las Eliminatorias a Qatar 2022 y fue con victoria para el equipo peruano. En aquel partido, Christian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional; mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento, para que el marcador quede 2-1 final. Ojo, los norteños no ganan a los incaicos desde hace 13 años jugando como local.

Por su parte, Colombia después de su visita al Estadio Nacional de Lima volverá a ser local para medirse a Argentina, en el Metropolitano de Barranquilla. El cuadro cafetero se medirá ante la Albiceleste, líder de este proceso eliminatorio con 18 puntos. El partido se llevará a cabo el martes 10 de septiembre a las 3:30 pm (hora colombiana y peruana; a las 5:30 pm en Argentina).





Tabla de las Eliminatorias Mundial 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 7 6 0 1 11 2 9 18 2 Uruguay 7 4 2 1 13 5 8 14 3 Colombia 7 3 4 0 7 4 3 13 4 Brasil 7 3 1 3 9 7 2 10 5 Venezuela 7 2 3 2 6 7 -1 9 6 Ecuador 7 3 2 2 5 4 1 8 7 Paraguay 7 1 3 3 1 3 -2 6 8 Bolivia 7 2 0 5 8 14 -6 6 9 Chile 7 1 2 4 3 10 -7 5 10 Perú 7 0 3 4 2 9 -7 3

En el Estadio Nacional de Lima, Perú y Colombia igualaron 1-1 en la Jornada 7 de las Eliminatorias. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR