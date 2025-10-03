Lágrimas de jugadores de Comerciantes Unidos. (VIDEO: L1 MAX)
Lágrimas de jugadores de Comerciantes Unidos. (VIDEO: L1 MAX)

El sigue su curso y la lucha por no descender comienza a tomar mayor fuerza. Este viernes, desde el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, venció 2-1 a y consiguió un paso importante: salió de la zona de descenso. Con los tres puntos, escaló al puesto 15 con 26 puntos, dejando a UTC en el 17° con 25 unidades. Las ‘Águilas’ ganaron con goles de José Parodi y Matías Sen. Tras el pitazo final, la emoción desbordó el recinto, dejando como escena algunos jugadores con lágrimas de emoción y abrazándose entre sí, producto de esta importante victoria. Bajo la dirección técnica de Claudio Biaggio, solo dependen de sí mismo para mantenerse en la máxima categoría, a falta de seis fechas por jugarse.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS