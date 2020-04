Alexi Gómez armó su equipo soñado y no se incluyó. El volante de Alianza Lima prefirió hacerla de técnico y elegir a los jugadores que más lo entusiasman con el balón en el pie. Con Carlos Cáceda, Rinaldo Cruzado, Joazhiño Arroé y Yordy Reyna, el extremo sorprendió con su alineación.

“Yo no me voy a meter en ese once, yo solo voy a jugar play con ellos. Quiero un equipo con mucho 'chocolate”, dijo un divertido Alexi Gómez, en una entrevista en vivo por el Instagram de ‘Jugada Preparada’.

El blanquiazul no se complicó mucho al momento de elaborar su once y elegir a sus mejores jugadores. ¿Quieres verlo? mira las galería que acompaña esta nota.

Alexi Gómez no incluyó en su once ideal a Jean Deza, pero en otra entrevista afirmó que fue uno de los jugadores que más lo sorprendió cuando llegó a Alianza Lima por su habilidad y rapidez. “Hace tiempo que no lo veía y es un gran jugador, espero que se pueda recuperar”, comentó.

