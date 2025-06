Un día después del partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos no cesan las consecuencias de algunas decisiones. La principal polémica del duelo fue el gol anulado a Matías Sen, delanteros de los cutervinos. Michael Espinoza, árbitro de la contienda, utilizó un criterio distinto a lo recomendado por el VAR para definir si la acción era válida o no, determinando que sí hubo una mano en la previa. Esta decisión parece no haber caído bien en la institución que regula en el arbitraje en el país, por que lo decidieron suspenderlo.

De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco: “Michael Espinoza ha sido suspendido de forma indefinida por la Conar luego del Comerciantes Unidos - Alianza Lima. El juez FIFA ha sido retirado del Sport Huancayo - Melgar, programado antes del partido en Trujillo”.

En ese sentido, el partido entre el ‘Rojo Matador’ y arequipeños cambió de juez, por lo que Daniel Ureta será el principal para esta contienda. De esta manera, Espinoza no será programado en las próxima fechas, hasta que la CONAR decida su designación en el plano local.

Esta decisión sucedió luego de hacerse público el audio de la conversación entre Michael y el VAR, antes de invalidar la acción. En la conversación se pudo conocer la postura de ambos, aunque el juez fue quien tuvo la última palabra, determinando que la ventaja siga siendo para Alianza Lima en el choque.

Desde el VAR repitieron: “Para nosotros sí hay un contacto en la mano, pero no es una mano sancionable. El jugador no amplía el volumen de su cuerpo. Él realiza un control con su pie y producto de la acción del control, tiene la posición natural en su mano. No hay un movimiento adicional”.

La respuesta inmediata de Espinoza fue: “Yo aquí tengo una mano que está, para mí, en una posición natural. Con esa mano se apoya, porque si no el balón se le iba. El jugador con la mano hace que el balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy con mano de tiro libre”.

Según el reglamento, “no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción". Por esta razón, para los jueces del VAR el gol tuvo que ser válido. La misma norma también aclara que sí se considera falta cuando “toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo”.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansarán en la fecha 16 y volverán a la acción el sábado 28 de junio cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión destreamingen la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

