Una nueva controversia arbitral ha sacudido el fútbol peruano luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) hiciera públicos los audios del VAR correspondientes al encuentro entre Alianza Universidad de Huánuco y Deportivo Garcilaso, duelo que aperturó esta Fecha 5 de la Liga 1 2025. En esta revisión publicado en el canal oficial del ente rector, se evidenció un grave error del árbitro Hilbert Villegas, lo que ha generado indignación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados del balompié nacional.

El incidente ocurrió en apenas los primeros minutos del partido, cuando AUDH se encontraba en una posición ofensiva determinante dentro del área de Deportivo Garcilaso. Tras un córner efectuado por los huanuqueños, uno de los jugadores del local fue impactado por un codo extendido de Cristian García, situación que si había sido observada por el juez encargado pero que tomó una particular decisión.

Y es que lo que hubiera podido ser un posible penal a favor de AUDH no fue sancionado en el campo desde el principio, lo que llevó a la intervención del VAR. Sin embargo, tras la revisión, Hilbert Villegas mantuvo su decisión inicial, la cual era que el brazo extendido era producto natural del salto, algo que, según los audios revelados, fue un desacierto arbitral confirmado por los propios encargados de la supervisión tecnológica.

“El árbitro que no se percata de la acción deja continuar el juego. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando distintos ángulos y velocidades detecta que existe un golpe temerario en la cabeza del atacante con el codo del defensor producto de un movimiento que no se justifica para la acción que está realizando por lo que se decide invitar al árbitro a una revisión de campo”, inicia diciendo la voz en off.

Además, luego cuestiona la decisión final tomada por Villegas, que no fue la correcta de acuerdo al reglamento establecido: “El árbitro en la revisión de campo no logra utilizar las consideraciones adecuadas e incorrectamente interpreta que el brazo del defensor es un brazo de referencia, por lo que mantiene su decisión de no penal”.

De esta manera, la CONAR admitió que la decisión tomada en el encuentro fue errónea y que el árbitro debió sancionar la infracción. La revelación de los audios deja en evidencia la falta de criterio en la interpretación de la jugada, lo que ha avivado el debate sobre la capacitación y el nivel del arbitraje en el torneo local.

Este no es el primer episodio polémico en la presente temporada, lo que ha generado llamados urgentes a una mejor preparación de los jueces y una mayor transparencia en el uso del VAR. Hay que recordar que hace unas semanas atrás, un hecho similar se vivió en el duelo entre Sport Boys y Ayacucho FC, donde el juez principal terminó consiguiendo una suspensión momentánea.

Si bien, AUDH no se ha manifestado aún por dicho inconveniente, para sus beneficios en la tabla el empate, pues el duelo terminó con una igualdad sin goles, no lo benefició del todo ya que aún se ubica en el puesto 16 de la tabla del Torneo Apertura, lo que a su vez lo mantiene cerca de los puestos de descenso en el Acumulado.





