Con el campeonato ya comenzado, y habiéndose disputado la fecha 2 de la Liga 1 2025, Sporting Cristal logró cosechar su primera victoria en lo que va de esta temporada. Frente a Sport Boys, los dirigidos por Guillermo Farré terminaron venciendo con un ajustado marcador de 2-1 a su favor, pero el técnico argentino aseguró quedarse con la tranquilidad de que se ha presentado en los últimos compromisos un equipo con ambición de conseguir la mayor cantidad de goles, destacando también la proactividad de sus jugadores.

Con Martín Cauteruccio siendo nuevamente protagonista, Sporting Cristal emprende la carrera de buscar un título más en su historia y dejando atrás lo que fue el empate en Huánuco ante AUDH, logró conseguir un triunfo importante ante Sport Boys acompañado de su gente en el Estadio Alberto Gallardo.

A pesar de que tuvieron momentos en los que pasaron apuros por las intervenciones del gol, lo cierto es que los ‘rimenses’ fueron los grandes dominadores del juego, tal como lo explica el propio Guillermo Farré, entrenador del cuadro ‘celeste’. “El primer tiempo considero que fue perfecto, si la diferencia hubiese sido mayor, hubiese estado bien en el partido. Después, sabíamos que hay momentos donde el rival puede encontrar ese momento de conexión, puede encontrar desatenciones propias. Pero más allá del gol, nos repusimos bien”, comentó en conferencia de prensa.

A pesar de eso inconvenientes, el técnico resaltó que el equipo “desde el minuto cero, fue un equipo ambicioso, protagonista, con buen fútbol, creando muchísimas situaciones de gol y vulnerando al rival”, y que incluso a pesar de que en el último tramo del compromiso se quedaron con uno menos, por la expulsión de Nicolás Pasquini, “el equipo aún así tuvo situaciones de poder seguir convirtiendo”.

Nicolás Pasquini será una de las bajas de Cristal de cara a su próximo duelo ante Sport Huancayo de visita. (Foto: Getty Images)

En lo que respecta al gol que marcó Sport Boys, el estratega de Sporting Cristal mencionó: ¨Hay momentos donde va a estar el partido favorable para nosotros, hay momentos donde el rival se va a imponer, eso es el fútbol y nosotros tenemos que estar preparados para todos los momentos. Hay que preparar el partido que viene con la mentalidad como la que tuvimos hoy de ir a buscar los tres puntos”.

Algo que también logró destacar del equipo fue la gran cantidad de ocasiones de peligro que le generaron a su rival. Si bien, no todas terminaron dentro de la portería, aseguró que corregirán dichos errores en la táctica. “Lo más importante como estructura de juego es generar situaciones, eso es lo más difícil en el fútbol y como bien lo has dicho, hemos tenido 11 posibilidades de convertir en el primer tiempo, y como te dije, algunas hemos definido bien y el arquero las tapó, otras hemos definido mal, otro estuvimos un poco ansiosos, otro un centro que por ahí no fue preciso, el tema es que se generaron las situaciones, y estoy totalmente tranquilo porque cuando se generan muchas situaciones es porque se percibe que hay un equipo ambicioso”, comentó.

Finalmente, y en esa misma línea de las definiciones de cara al arco, también habló de Fernando Pacheco, la confianza que le ha brindado y las posibilidades que ha tenido en el compromiso frente a Sport Boys. “Me pone muy contento porque lo que buscamos nosotros es que el jugador se sienta a gusto y que pueda desplegar su máximo potencial y hoy Fer hizo un grandísimo partido. Así, él también se demuestra que puede tener ese juego y lo puede hacer de manera más constante”, concluyó.

Fernando Pacheco arrancó de titular en el partido frente a Sport Boys. (Foto: Sporting Cristal)





¿Qué dijo Jesus Pretell sobre el partido?





En conferencia de prensa, también, Jesús Pretell habló sobre el trámite del partido teniendo en cuenta el factor climático que se presentó ese día en el Alberto Gallardo, donde jugaron prácticamente al mediodía con una temperatura de 30 grados centígrados, pero que no llegó a ser un fuerte impedimento para la victoria que se consiguió.

“Sí, la verdad molesta, pero nosotros estamos preparados, sabemos lo que nos jugamos en cada partido, el resultado debió ser más, ahí todos lo saben, debimos asegurar, pero bueno no se dio. Lo importante es que siempre atacamos, siempre tuvimos ocasiones de gol, eso habla de que el equipo fue muy ofensivo. Se nos complicó un poco, pero bueno lo importante es que se ganó y estamos contentos por eso”, afirmó.

A su vez, se expresó sobre la responsabilidad que tiene al llevar la banda de capitán afirmando que “no se trata sólo de llevar la cinta, sino de sentirse un líder”, que es la forma en como se siente gracias a “la confianza que me brindan mis propios compañeros y mayores de experiencia”. Sabe que es una responsabilidad grande y seguirá trabajando para “demostrar por qué lo estoy llevando”.

Pretell viene siendo capitán de los 'celestes' en los últimos duelos. (Foto: @jesus_pretell)





