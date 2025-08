Luego de una semana marcada por movimientos administrativos y decisiones que sacudieron el interior del club, Universitario vuelve al ruedo en la Liga 1. El equipo de Jorge Fossati enfrentará a Alianza Universidad en el Heraclio Tapia de Huánuco, un partido que no solo significa la cuarta fecha del Torneo Clausura, sino también un nuevo desafío esta vez al mando de una nueva administración. Mientras el técnico uruguayo se mostró sereno ante el reciente cambio de mandato, el foco también se dirigió a la lista de convocados, que presentó tanto regresos importantes como ausencias llamativas que encendieron la alerta entre los hinchas.

Jorge Fossati fue consultado por la elección de Franco Velazco a la administración merengue, tras la salida de Jean Ferrari. El entrenador valoró la designación, asegurando que la continuidad en la dirigencia ayuda a mantener el rumbo del equipo. “Estoy tranquilo con que el club tenga autoridades, como debe ser. La continuidad de Franco es bienvenida porque nos conocemos y tenemos buena relación”, declaró el estratega uruguayo.

Más allá del plano institucional, Fossati también analizó al rival de turno. Alianza Universidad se ha reforzado con experiencia y buscará hacerse fuerte en casa, algo que el técnico no dejó pasar. “Es un buen estadio, es lindo. El equipo rival se ha reforzado bastante, así que es un partido difícil, pero tengo confianza en mis jugadores”, comentó el DT, que no se guardó elogios hacia su plantel pese a las ausencias.

Los convocados de Universitario vs. Alianza Universidad

Y es que la lista de convocados trajo algunas sorpresas. Uno de los más destacados que vuelve a estar presente es Williams Riveros. El defensor paraguayo fue considerado para este partido. A él se suma también Hugo Ancajima, lateral derecho que viaja a Huánuco. Ambos recibieron el visto bueno del área médica del club crema y al menos uno sería del arranque en el Heraclio Tapia.

Dentro de los nombres que no figuran es el de Sebastián Britos, el portero uruguayo, titular indiscutible en la ‘U’, pero que esta vez quedó fuera del viaje por lesión. Su presencia es clave en la defensa crema, sobre todo ante un rival que suele exigir a sus visitantes. Sin embargo, los dirigidos por Fossati cuentan con otro nombre que ya conoce que es jugar en el interior del país: Miguel Vargas. El portero chileno arrancará ante los huanuqueños.

También destaca la no inclusión de Edison Flores, quien fue titular en el último partido y ahora no viajó con la delegación merengue. El ‘Orejas’ se quedará en Lima para recuperarse en su totalidad, Jorge Fossati ha decidido no arriesgar a Flores, sobre todo pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Universitario marcha invicto en el Clausura y espera extender su buen momento en una plaza siempre complicada. El Heraclio Tapia será una prueba de fuego para el equipo crema, que aún mantiene viva la ilusión del tricampeonato. Sumando de a tres, podrían meter presión a sus rivales directos como Sporting Cristal y Alianza Lima, que se enfrentarán esta jornada.

Lista oficial de convocados de Universitario vs. Alianza Universidad | Foto: U

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Universidad?

El encuentro de Universitario ante Alianza Universidad está programado para este martes 4 de agosto a las 12:00 p.m. y será transmitido por la señal de LIGA 1 MAX. Se espera una buena cantidad de hinchas merengues en Huánuco, donde el equipo ha tenido buenos antecedentes en torneos pasados.

TE PUEDE INTERESAR