La última campaña exitosa de un equipo peruano en la Copa Libertadores sucedió hace aproximadamente ocho temporadas. Real Garcilaso -hoy llamado Cusco FC- logró instalarse en los cuartos de final del torneo continental, dejando la valla muy alta. El gestor de aquella mítica participación fue un entrenador peruano, Freddy García, lo que hace aún más valioso dicho logro.

Tras el sorteo de la edición 2021, Depor conversó en extenso con el estratega de 61 años. El popular ‘Petróleo’ brindó su opinión sobre presente de la Liga 1, analizó la lamentable participación de los equipos nacionales en el certamen y contó detalles de su carrera, la cual pudo seguir hace algunos años en el exterior.

Hoy, lejos de los campos de juego, ¿cómo analiza el arranque de la Liga 1?

Nosotros, los directores técnicos, siempre tenemos algo de expectativa por ver el arranque del campeonato peruano. Pero al mismo tiempo tenemos una análisis distinto al hincha común y corriente sobre el fútbol. Hoy veo el campeonato y me queda la misma preocupación y tristeza de los últimos 20 años. En especial por la forma en la que se lleva el campeonato. Hay que reconocer que existen responsabilidades compartidas, siendo la principal de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Es el punto de partida para explicar el fracaso de los equipos peruanos en torneos internacionales?

Año tras año vemos campeonatos fuera de ubicación. Empecemos analizando que quienes van a llegar en el corto, mediano y largo plazo a jugar en el fútbol profesional son los menores. La pregunta se cae de madura: ¿qué se está haciendo por las divisiones inferiores? Basta con revisar nuestras participaciones en los diferentes campeones juveniles a nivel de selecciones. Por eso es imposible pensar que vayamos a tener equipos que cuenten con jugadores que destaquen a nivel internacional. Tenemos alegrías de sobra en nuestro país (Liga 1), pero eso no sirve cuando sales a competir afuera.

El último gran éxito internacional lo tuvo como protagonista. ¿Por qué considera que Real Garcilaso hizo tan buena campaña en la Copa Libertadores 2013?

Creo que se respetó un proceso. Esto no sucedió de la noche a la mañana, sucedieron muchas cosas en el camino. No siempre estábamos de acuerdo con la dirigencia. A veces las cosas subían de tono, pero el deseo de alcanzar metas nos llevaba a tener consensos. El proceso se inició en Copa Perú y luego se reforzó los años siguientes para mejorar el trabajo que se había realizado. No fue fácil porque no solo teníamos la responsabilidad de tener una buena participación internacionalmente, sino también en el campeonato local. Fue así que llegamos a disputar dos finales nacionales de forma consecutiva.

Real Garcilaso eliminó a Nacional de Uruguay en los 8vos de final de la Copa Libertadores 2013. (Foto: Agencias)

Habla de proceso, algo que en los últimos años no se da en la mayoría de clubes del campeonato peruano...

Sí, es algo que no se ve. Esto sucede porque hay mucho inmediatismo. Quieren los resultados de la noche a la mañana. En otras palabras desean que se dé el factor suerte. Para mí la suerte no existe, para mí la suerte es el resultado de la capacidad con la oportunidad. Los equipos peruanos no saben jugar a nivel internacional, no van a competir. Creo que muchas veces por falta de jerarquía y personalidad se dejan alimentar por el comentario de cualquiera o lo que dice el hincha.

¿Hay parte de culpa de parte de los dirigentes?

A veces se confunden y cuando ya empiezan a caminar en algo empiezan a escuchar a gente que de momentos se les acercan, dejándose llevar por eso. En principio al dejarse armar los planteles con algunos malos representantes que solo buscan el beneficio personal. Cuando se ven los resultados a fin de año, y estos no son buenos, optan por los cambios. Ahí está el error. Muchos de los presidentes de los clubes son los que han tenido éxito en el ámbito empresarial, pero la empresa del deporte es distinta. Debo admitir que contratan gerentes especializados en el rubro. Sin embargo, ellos solo llegan a ser tramitadores de lo que quieren los dirigentes, salvo algunas excepciones.

En esta fase de grupos de Libertadores tendremos la participación de Sporting Cristal y Universitario de Deportes. ¿Cómo cree que le irá a nuestros representantes?

Considero que Cristal hizo un buen campeonato el 2020 y ahora está iniciando con el pie derecho el torneo actual. Pienso que tiene las mejores oportunidades de hacer un papel decoroso y quién sabe avanzar hasta instancias finales. Roberto Mosquera tiene la ventaja de que ya conoce al grupo y que cuenta con cierta experiencia en torneos internacionales. Todo eso puede servir. En el caso de Universitario creo que no terminó bien el campeonato pasado. Más allá de lo que yo podría desear me parece que no va a tener una participación adecuada. Está con un plantel corto y no se ha hecho inversión. Teniendo un buen plantel se puede armar un buen equipo.

A pesar de ser uno de los mejores entrenadores nacionales en los últimos años del fútbol no se encuentra dirigiendo. ¿Hubo o hay propuestas para volver a la Liga 1?

Uno siempre está listo y preparado para asumir una nueva responsabilidad. Sí he tenido conversaciones este año y el año pasado con equipos de Liga 1 y Liga 2. Lo primero que siempre me preguntan es si estoy dispuesto. Yo siempre les respondo que estoy preparado y que tengo un maletín detrás para salir a cualquier parte del Perú o del extranjero. El problema es que siempre me consultan cuáles son mis honorarios y con quiénes de mi comando técnico llegaría. Lo que siempre respondo es que normalmente trabajo con tres o cuatro personas. Al final me terminan diciendo que quieren que vaya solo. Cuando me dicen eso les digo que no, ya que es un trabajo en conjunto. Les doy las gracias y no vuelven a llamar.

¿Qué oportunidades tuvo de entrenar fuera de nuestro país?

Tuve la posibilidad de ir al The Strongest de Bolivia. Incluso estuve por allá por 15 días. Al final no se terminó dando, no por un tema económico, sino porque querían que todo lo coordine con algún referente del plantel. Yo dije que si lo reconocía como un jugador importante, pero para mí todos se ganan el ser referentes dentro del campeo de juego y del vestuario. Además también surgió la posibilidad de llegar al Deportivo Cali, hace dos o tres años atrás.





