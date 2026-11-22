La Liga 1 2026 comienza a definir a los equipos peruanos que participarán en los torneos internacionales de la próxima temporada. Sport Huancayo dio un paso importante al golear 4-1 a Universitario de Deportes en el estadio IPD de Huancayo. Este resultado le permitió quedarse con el Torneo Clausura, asegurar su clasificación a los play-offs por el título nacional y garantizar su presencia en la Copa Libertadores 2027. El ‘Rojo Matador’ tendrá que medirse nuevamente con el conjunto crema, esta vez en las semifinales nacionales.

El vencedor de esta eliminatoria obtendrá el cupo de Perú 2 y disputará la final por el título nacional frente a Alianza Lima. El cuadro blanquiazul ya tiene asegurada su participación como Perú 1 en la Copa Libertadores, luego de ganar el Torneo Apertura y finalizar en el primer lugar de la tabla acumulada. Por su parte, Sport Huancayo tiene garantizado, como mínimo, el Perú 3, independientemente de lo que suceda en las semifinales.

Este escenario también terminó de definir el panorama de los demás representantes nacionales en las competiciones continentales. Deportivo Garcilaso, que todavía mantenía posibilidades de acceder a la Copa Libertadores, finalmente tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana. En este torneo también participarán Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano.

Así quedará la distribución de los cupos peruanos para los torneos internacionales de 2027:

Perú 1 – Alianza Lima: clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Perú 2 – Universitario o Sport Huancayo: accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cupo se definirá en las semifinales.

accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cupo se definirá en las semifinales. Perú 3 – Universitario o Sport Huancayo: disputará la fase 2 de la Copa Libertadores.

disputará la fase 2 de la Copa Libertadores. Perú 4 – Melgar: comenzará su participación en la fase 1 de la Copa Libertadores.

comenzará su participación en la fase 1 de la Copa Libertadores. Copa Sudamericana: los representantes peruanos serán Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano.

¿Cuánto dinero recibirán los clubes por clasificar?

Además del reconocimiento deportivo, conseguir un lugar en los torneos internacionales significa un importante beneficio económico para los equipos participantes. La Copa Libertadores contempla un premio de 3 millones de dólares para cada club que alcance la fase de grupos. A esa cantidad se pueden sumar 340 mil dólares adicionales por cada victoria conseguida durante esa etapa, de acuerdo con el esquema de premios de la Conmebol para 2027.

En el caso de la Copa Sudamericana, los equipos que clasifiquen a la fase de grupos recibirán 300 mil dólares. Asimismo, obtendrán un incentivo de 125 mil dólares por cada partido ganado. Los clubes que disputen la primera fase también tendrán un ingreso económico por su participación, aunque el monto variará dependiendo de si juegan como locales o visitantes.

De esta manera, los representantes peruanos no solo tendrán el desafío de competir internacionalmente en 2027, sino también la posibilidad de conseguir importantes ingresos para sus instituciones en función de sus resultados.