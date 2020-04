Ni el más brillante guion de una película apocalíptica nos habría podido advertir que, en tiempos de cuarentena por coronavirus, los clubes de fútbol trabajarían desde casa colgados a la red de internet. Y aquí andamos, con técnicos que envían el plan de ejercicios por mensajes de WhatsApp y con jugadores conectados a videollamadas para recibir charlas técnicas.

Es así que nos pusimos en contacto con Víctor Rivera, técnico de Deportivo Municipal, para inaugurar una nueva sección: #DeporEnCasa. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo puede ver? Siga nuestra cuenta Instagram y no se pierda las transmisiones en vivo. El ‘Chino’, por ejemplo, no dio detalles de cómo es la vida de un director técnico durante la cuarentena y de todas las nuevas experiencias que va sumando con el paso de los días.

- ¿Cómo se adapta un entrenador a esta cuarentena a raíz de una pandemia que casi nadie esperaba en el mundo?

Esta es una situación difícil. Atípica. Durante toda la carrera, hemos estado en el día a día con las reuniones, concentraciones, la adrenalina que se vive en los partidos y todo eso es al aire libre. Ahora, estamos trabajando por grupos de Whatsapp, con pautas que se han realizado para el tema físico, sesiones de entrenamientos de circuitos, fortalecimiento muscular, trabajos tácticos, pero definitivamente es totalmente diferente.

- Tomando como referencia las conferencias internacionales a las que asistió, ¿en alguna se proyectó cómo se realiza trabajo desde casa?

Hemos hablado de métodos de entrenamientos, técnicas, etc. Pero, hablando de la parte deportiva, es la primera vez que se hace algo así, siempre apelando al sentido común y deseando superar la adversidad. Felizmente, tenemos un plantel noble, todos se reportan y están comprometidos.

- ¿Para un entrenador, esta experiencia puede ser comparada con dirigir desde la tribuna a raíz de una suspensión?

Voy a contar algo de lo que me siento muy orgulloso. He dirigido fútbol formativo, reservas, selecciones menores, profesional y nunca me han expulsado, en 30 años de carrera, mas de 5 mil partidos y siempre estuve en la cancha. No podría hacer esa comparación, gracias a Dios.

- Mucho se habla del tema de los pagos y los contratos de los jugadores que terminan a mitad de año, ¿pasa algo similar en el club edil?

Los jugadores que tenemos tienen contrato hasta fin de año. Ninguno corre riesgo de dejar el club. El plantel está al día gracias al apoyo de la empresa privada que se encarga de la institución.

Municipal confirmó que está al día en sus pagos. (Foto: GEC)

TEMA SELECCIÓN PERUANA

La amplia experiencia que Víctor Rivera posee en el fútbol peruano lo convierten en una voz autorizada para hablar de la Selección Peruana. El actual entrenador de Deportivo Municipal vaticinó un trabajo aún más complicado para Ricardo Gareca en los próximos días, tomando en cuenta las competencias que la escuadra bicolor tendrá que disputar una vez que el balón vuelva a rodar en el gramado de juego.

- ¿Cómo cree que Ricardo Gareca manejará esta situación, tomando en cuenta la inactividad de los jugadores?

Es muy complicado a nivel de Selección. Cuando no están reunidos para los entrenamientos van siguiendo la referencia mediante monitoreros en trabajos de campo, miden el GPS, minutos que juegan, etc. Ahora, imagina que va a tener que haber un tiempo de readaptacion. Se tienen primero que reiniciar las ligas para ver que jugador esta en ritmo de competencia.

Rivera afirma que Gareca no la tendrá fácil con la Selección Peruana (Foto: Reuters)

EL REGRESO A LA ACTIVIDAD EN MUNICIPAL

A pesar de la ansiedad por volver a las canchas, Víctor Rivera sabe que, cuando se tenga el visto bueno de las autoridades, el elenco edil deberá tomar todas las precauciones del caso para evitar un rebrote de la enfermedad.

- ¿Cómo se imagina que será el retorno a la actividad en Deportivo Municipal?

Cuando volvamos al ruedo, todos vamos a pasar los exámenes médicos de descarte porque estamos expuestos al contagio. También, se harán tests de medida para ver en qué condición física llegan los jugadores. Vamos a hacer un tipo de mini pretemporada.

En Municipal se planea realizar una mini pretemporada. (Foto: CDM)

LA CUARENTENA DEL ‘CHINO’

Víctor Rivera aprovechó para confesar que ocupa su tiempo libre en cosas que no hacía hace mucho tiempo. Incluso, se mostró contento al poder compartir más momentos junto a sus dos menores hijos.

- ¿Qué cosas poco usuales realiza Víctor Rivera en la cuarentena?

Vivimos a un ritmo acelerado. Estoy haciendo algunas lecturas pendientes, hago un poco de deporte al inicio de la mañana. También hago algo que no hacía hace muchos años, estoy aprendiendo a hacer cosas en la cocina, soy experto en picar cebollas (risas). Las charlas con mis hijos las valoro mucho. Antes no podíamos dialogar mucho y ahora compartimos muchos temas y cuando podemos ver películas juntos, lo hacemos.