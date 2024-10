La carrera de Cristian Benavente como futbolista lo llevó a lugares impensados. El volante se formó en las divisiones menores de Real Madrid y, con el afán de tener protagonismo y desarrollarse como profesional, partió hacia distintos destinos de Europa como Inglaterra, Bélgica, Francia. Además, su pase también fue comprado por el Pyramids de Egipto en 2019 y fue en este país donde vivió algunas experiencias que contó en un nuevo episodio del programa ‘Enfocados’. El popular ‘Chaval’ contó cómo se vive el fútbol en este país y también reveló cuál fue la costumbre que le impactó más.

“El hincha egipcio lo vive mucho. Los estadios se llenan, pero ahora ya no porque ponen un límite por los conflictos de las aficiones. Ponen una buena división entre las dos aficiones, pero si ves partidos de la liga egipcia hay gente, lo viven mucho. Hay buen ambiente en el fútbol”, contó Benavente.

El actual jugador de Sport Boys recordó: “La comida me costó un poco. Cualquier persona que come un poco variado o comida peruana, mediterránea, vas allá y no tienen eso. Lo que más comía era comida libanesa que es un poco de carne, ensalada y verdura. Se asemeja un poco a lo que te dan en España. Pescado también”.

Como parte final de la conversación de este tema con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola (conductores del programa), reveló cuál fue su mayor complicación en su arribo: “La religión. Es muy fuerte en ese país y hay que respetar mucho. Para personas que son de afuera nos cuesta un poco. Mientras haya un respeto no hay ningún problema. Eso es la mayor diferencia, pero se solventa fácil con el tiempo”.

Cristian fue fichado para la temporada 2018-2019 y ello también le valió para ser convocado en algunas ocasiones en la Selección Peruana. En el país africano jugó doce partidos en el torneo local y marcó en tres ocasiones. Eso sí, solo se quedó un año para irse luego al Nantes de Francia en condición de préstamo. Su desvinculación total del club fue en 2022 por mutuo acuerdo.





¿Qué es, cuándo y cómo ver Enfocados?

Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa se convirtió rápidamente en un referente dentro del panorama mediático deportivo peruano. Transmitido todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, Enfocados logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas comparten sus historias y experiencias. Cada episodio no solo ofrece entretenimiento, sino también reflexión y aprendizaje tanto para los hinchas como para los propios jugadores.

Enfocados ha contado con la participación de una impresionante lista de invitados. Figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, Pablo Sabbag y Diego Penny desfilaron por el programa, aportando sus vivencias y anécdotas.





