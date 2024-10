En la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas 2024, este domingo en Campo Mar, Universitario de Deportes venció 2-0 a Alianza Lima (global 4-1) y aseguró su pase a la gran final, donde se enfrentará a Melgar (ganaron a ADT). En un partido donde los cremas fueron dominadores, el equipo de Jorge Araujo demostró que, en su año del bicentenario, también quieren dejar su huella, donde ya tienen asegurado su presencia en la Liga 3, edición 2025. Al respecto, Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, estuvo presente en el recinto deportivo apoyando a su equipo y comentó sobre este triunfo, así como sobre el proyecto de jugar en la Liga 2 con un equipo ‘B’, el cual será uno de sus principales objetivos de fortalecimiento.

Tras el triunfo frente a los blanquiazules, declaró sobre la posibilidad de luchar por un ascenso a la Liga 2 con un equipo alterno el próximo año, donde disputarán la Liga 3. “Importantísimo el como se dio además el Torneo de la Reserva, donde había un aliciente a la clasificación de la fase de la Liga 3. Ya estar ahí y tener un equipo filial para el próximo año es importante, porque tenemos una cantidad de jugadores que podrían jugar en esta liga y apuntar a ascender al próximo año”, mencionó Ferrari para Nativa TV.

Asimismo, el administrador destacó la entrega de los muchachos en este encuentro. “Conforme como se dio dando el torneo después de haber clasificado a la Liga 3, sabíamos que tendríamos un clásico rival. Se dio como se dio, le ganamos primero en su casa y ahora venimos acá a Campo Mar y hacer la fuerza que hicimos hoy, para que demuestren todas su categoría y lo que es el sentido de partencia de ser gente ‘U’”, resaltó al respecto.

Ferrari agregó que se está trabajando en la potenciación de los menores en Universitario, contando con especialistas enfocados en el desarrollo futbolístico de cada uno de los jugadores. “Tenemos nuestra jefatura de unidad técnica, con Lisandro Greppo a la cabeza, que viene realizando un buen trabajo. También tenemos exfutbolistas preparados con un nivel importante dentro del medio, que están haciendo que ganen los chicos en identidad y preparación. Estamos teniendo un trabajo de nutrición, psicología, en el Centros De Alto Rendimiento (CAR), que se potenció muchísimo”, precisó.

El representante comentó acerca del trabajo que se está llevando a cabo en Tienda Crema con los menores, señalando que el objetivo de la institución es convertirse en uno de los principales exportadores de jóvenes talentos al extranjero. “Se viene un proyecto lindo, la primera semana de diciembre, ya lo vamos a comentar en estos días. Y todo esto, para el desarrollo y el crecimiento de los los chicos. Tenemos que fortalecer el futbol base, porque sabemos que en el futbol peruano, el negocio real está en la venta de futbolistas y estamos muy lejos todavía; en convertirnos en una fabrica exportador de futbolistas. Así que estamos trabajo mucho eso y estamos apuntando en musculación, nutrición, psicología, todo ello con una buena detección, evidentemente, de futbolista con una área de scouting que viene realizando un trabajo de hormiga y de ahí, con nuestro centro del alto rendimiento, le damos todas las herramientas para que los chicos sigan creciendo. Esto es producto del todo el trabajo, tener a la reserva nuevamente en la final”, indicó Ferrari.

Por otor lado, comentó sobre la presencia de la hinchada merengue, que, a pesar de la distancia, estuvo presente en Lurín para alentar a los jugadores en este importante duelo. “Nuestro mejor y mayor activo, es nuestra gente y la gente lo entendió perfectamente así y es gracias a ellos que el club se recuperó”, manifestó. El administrador concluyó resaltando la principal razón por la cual son finalistas. “Por nuestra garra y los chicos lo entendieron perfectamente. Esa identidad con el club, hoy lo han demostrado con garra y lo ganamos a nuestro clásico rival”, sentenció.





¿Cuándo se juega la final del Torneo de Reserva?

La final del Torneo de Reserva se jugará el viernes 25 de octubre a las 2:00 pm (hora peruana) en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Cabe señalar que este definición del campeonato entre Universitario y Melgar será a partido único. Y aunque se estipulaba que el escenario iba a ser en cancha neutral, finalmente el encuentro será en Lima, lo que sí generó malestar en tienda rojinegra.

“Es un abuso de la FPF que no podemos aceptar [...] ¿Cómo se puede jugar en Lima? No es justo, un equipo de Lima enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura, eso demuestra que no son neutrales. Es someter al equipo de fútbol”, dijo Marco Valencia, técnico del primer equipo de Melgar y hasta hace poco Jefe de la Unidad Técnica de Menores del Club.





¿Qué es la Liga 3 y cómo se jugará en 2025?

Recordemos que, según pudo conocer Depor, el Torneo de Reservas no se disputará el próximo año y dejará de existir, al menos tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Sucede que, con la creación de la Liga 3 como una nueva categoría dentro del escalafón del fútbol peruano, la FPF planteará una reorganización de las competiciones de menores, la cual se anunciará de manera oficial cuando culmine la Liga 1 2024.

La Liga 3 se disputará por primera vez en 2025 y promete ser un campeonato muy luchado y parejo de inicio a fin, como lo son la Liga 1 y la Liga 2, primera y segunda división del fútbol peruano, respectivamente. La FPF determinó que la tercera división estará compuesta por tres clubes descendidos de la Liga 2 2024, los cuartofinalistas del Torneo de Reservas 2024 y los mejores ubicados de cada departamento de la Copa Perú 2024. En total serán 36 equipos los que se esforzarán para tratar de ascender a la Liga 2 2026. Hasta el momento, los únicos equipos confirmados son Juan Aurich y Unión Huaral, quienes descendieron este año en la Liga 2.

Cabe mencionar que, en el caso de Lima, el número de equipos puede llegar hasta cinco dependiendo de los resultados. A falta de confirmación por parte de las autoridades, se espera que el formato conste de grupos divididos de acuerdo a las regiones, algo similar a los sistemas de la Liga 2 y el Torneo de Reservas. Finalmente, un detalle importante es saber que los equipos de la Liga 3 2025 que acaben en los últimos lugares perderán la categoría y descenderán a la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. Esto, sumado a los premios que existirán, motivará a que los equipos pongan todo su esfuerzo en lograr los mejores resultados.





