Cristian Díaz es nuevo técnico de Cienciano y volverá a dirigir en la Liga 1. Antes de ser presentado en el Cusco, Depor conversó con el abogado del entrenador, Eduardo Martins, acerca de la demanda que le hizo a Alianza Lima: desde el entorno del DT aseguran que el club blanquiazul no reconoció el contrato que firmaron ambas partes. El letrado reveló que en la solicitud ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) también pidió una sanción para Bruno Marioni, quien que habría estado a cargo del acuerdo y la rescisión del vínculo contractual. Martins señaló que el estratega fue colocado en una situación que no buscó, pues su única intención era dirigir al elenco de La Victoria.

La novedad fue la llegada de Cristian Díaz a Cienciano. ¿Hasta cuándo es el vínculo con el cuadro imperial?

Cristian Díaz es nuevo entrenador de Cienciano. Ya firmó su contrato y ya está en Perú, y está viajando a Cusco. Estará llegando a las 3 pm. y seguramente la presentación será el día de mañana.

¿El tiempo de contrato se fijó?

En principio el contrato es hasta fines del 2025.

¿Cómo está el profesor Cristian Díaz en medio de este nuevo desafío?

Bueno, muy contento de llegar a Perú y a un club como Cienciano. Es un paso importante para él en su carrera. Así que está con muchas ganas de empezar a trabajar.

En la fecha 8 del Torneo Clausura va a enfrentar a Alianza Lima en Matute. ¿Qué le parece?

Es parte del fútbol y será un partido de fútbol, a lo mejor con ese condimento pero nada más que eso. Por supuesto, Cristian Díaz y Cienciano con el objetivo de ganar, y Alianza Lima también. Es fútbol y son cosas que pasan.

Tengo entendido que están trabajando una demanda contra Alianza Lima ante FIFA. ¿Esta ya se concretó?

La demanda la tengo preparada, me está faltando un formulario. Y eso caminará por otro lugar, el tribunal del fútbol es el que decida la situación. Está claro que el domingo pasado, Cristian firmó un contrato con Alianza Lima, con todo el entusiasmo que eso implicaba, y había renunciado a su cargo de entrenador en Deportivo Morón. El club el día miércoles, después de no tener ninguna comunicación y con el contrato ya firmado, lo rescindió sin justa causa y se está demandando por eso.

Hay que tener en cuenta que esto implica un daño, porque lo pusieron al profesor Díaz en una posición incómoda, de tener que demostrar que tenía contrato y esto en el mundo del fútbol te lastima. Y es una situación injusta porque él no solo había dado su palabra, sino que había firmado un contrato con el club. Así que desgraciadamente estamos en esta posición. Obviamente siempre está la posibilidad de llegar a un acuerdo, a un canal de diálogo y quiero aclarar que esto no es una cuestión económica; hay una tema humano también.

No hubo ningún tipo de aclaración y el profesor Díaz quedó expuesto y esto lastima la carrera de los profesionales. No es solo una cuestión de dinero lo que reclamamos, sino también una cuestión de aclaración pública. Está pedido en la demanda y, además, en la demanda también solicitamos la sanción correspondiente para el funcionario, empleado del club que estuvo involucrado en la rescisión de contrato de Cristian Díaz con Morón.

¿Se trata de Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de Alianza Lima?

Exactamente. Él es el funcionario del club que envió el contrato firmado.

¿Y qué están demandando en contra de Bruno Marioni?

Está previsto en el reglamento que pueda ser sancionado, nosotros lo incluimos. Porque te vuelvo a repetir, acá no hay una cuestión económica, hay una cuestión humana fundamentalmente. Se firmó un contrato, después hubo una falta de comunicación definitiva que terminó en una ruptura de contrato. Y que expuso al profesor Díaz a una situación que él no buscó para nada. Él lo que quiere es hacer su trabajo, no verse involucrado en estos temas y desgraciadamente lo involucraron. Se busca esa reparación.

¿Esta demanda podría complicar el desempeño de funciones de Bruno Marioni en Alianza Lima?

No, la FIFA lo que hace es poner multas y a lo mejor impone otro tipo de sanción que podría llegar a ser, digo podría, de otro tipo. Pero eso lo define la FIFA, nosotros lo que hacemos es demostrar que se violó el reglamento de la FIFA, después las sanciones disciplinarias las decide las propia FIFA. Y además el reclamo contractual está.

Trascendió que en esta demanda se solicitó una reparación de aproximadamente 600 mil dólares. ¿Es correcto?

A mí no me gusta hablar de números, la reparación lógicamente también en el ámbito de la FIFA se emitía con este nuevo contrato. Cuando a un entrenador lo despiden o le rompen el contrato sin causa, como es esta circunstancia, y después firma un nuevo contrato, el monto reclamado se emite en función del nuevo contrato. Insisto, aquí no hay una búsqueda de perjudicar a nadie, no hay una búsqueda tampoco económica, porque Cristian Díaz ni su cuerpo técnico necesitan de este tipo de cuestiones, pero hubo un daño muy fuerte, una exposición. Ustedes preguntándonos hay un contrato, muéstrenlo y no lo podíamos hacer por la confidencialidad. Hubiera sido interesante, y quizá no estaríamos en esta circunstancia si el club hubiera pedido una disculpa pública y aclarando la situación. Nunca se comunicaron para pedirle disculpa. Lo hicieron renunciar, le firmaron un contrato y a los cuatro días lo rescindieron. Y eso tiene un costo.

Yo tengo otros clientes que me han consultado por cómo se ha manejado este caso y demás. Y desgraciadamente los nombres pasan, los clubes quedan y este tipo de cosas le hacen daño a las instituciones. Entonces hay una búsqueda de reparación, básicamente. Gran parte tiene que ver con un pedido de disculpas y con asumir un error, todos nos equivocamos, pero esta situación fue ingrata solo con Díaz porque en el club actuaron como si no hubieran contratado a nadie. Y están las declaraciones. Entonces, en una demanda en FIFA, cuando salga una resolución, todos los hechos se hacen públicos y ustedes van a saber la actitud de cada parte, cómo fueron las comunicaciones, y seguramente saldrán los montos. El daño a la imagen forma parte de la reparación.

¿Con quién tuvieron el último contacto en Alianza Lima?

La última comunicación fue por la vía formal, porque le rescindieron el contrato al profesor Díaz el miércoles, y yo lo que solicité fue un poder formal del club. El sábado nos presentaron el poder formal de un abogado en carácter de apoderado de Alianza Lima. De todas maneras, a mí no me corresponde nombrar a nadie, eso corresponde del lado del club.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR