“Vine a entrar en la historia de Alianza Lima”, fue la frase de Hernán Barcos cuando llegó al club en febrero del 2021. Siempre le dijeron ‘Pirata’, pero con aquella declaración por un instante fue ‘brujo’. Tres años después, el argentino ha cumplido cada palabra que dijo durante su presentación. A sus 40 años, está lejos del retiro y es el símbolo del elenco blanquiazul en la actualidad: capitán y líder del plantel, máximo goleador vigente y decisivo en cada victoria íntima, sobre todo cuando el clima en Matute no es el mejor.

Perder ante Universitario en el segundo clásico del año derivó en la salida de Alejandro Restrepo y, con ello, la interrupción de un proceso que nunca llegó a convencer del todo a los hinchas. Más allá de ello, la salida del colombiano fue un duro golpe para el plantel, pero lejos de los lamentos, tenían que seguir concentrados para no tropezar más en el Clausura. El 1-0 ante Unión Comercio dejó muchas dudas por la forma en que se llevó el encuentro en La Bictoria, pero la victoria sirvió y mucho de cara al corto plazo.

Ya el triunfo en Cutervo fue clave para levantar la moral a los jugadores y devolverles la confianza en medio de la incertidumbre, la dirigencia aún no designa nuevo DT; Diego Ortiz viene dirigiendo de manera interina. Un gol de Carlos Zambrano y un doblete de Hernán Barcos pusieron las cosas a favor de los íntimos para estar en la cima del campeonato. Justamente, la figura del ‘Pirata’ viene siendo importante en este clima tenso, con sus goles, declaraciones y liderazgo.

Barcos no solo ha estado en los momentos más alegres de este último tiempo, como el bicampeonato de 2021 y 2022, también en situaciones no tan gratas, como las repercusiones post final de vuelta en Matute, el polémico apagón y recientemente tras la salida de Restrepo. En cada una de estas ha sabido dar la cara para convertirse por diferentes razones en el mayor ídolo blanquiazul en los últimos años.

Las razones por las que es el mayor ídolo de los últimos años

Goles importantes

El atacante transmite jerarquía y presencia en el área, no tiene la necesidad de correr todo; haber sido un trotamundos le da la experiencia necesaria para saber ubicarse y así regalarle más de una alegría al pueblo blanquiazul. Comandó el título del 2021 con 10 goles y ocho asistencias, reafirmó su liderazgo camino al bicampeonato con 18 tantos y siete asistencias. Si bien no hubo ‘Tri’ el año pasado, también fue importante para llevar a los íntimos a una nueva definición.

Con 61 anotaciones desde que visitó por primera vez la camiseta blanquiazul, Barcos es el futbolista con más goles en Alianza en la última década, el máximo goleador extranjero del club desde junio del 2023. Por si fuera poco, este año también pasó a estar dentro del top 10 de goleadores históricos de la institución blanquiazul, registros que dan cuenta de la relevancia del ‘Pirata’ en Matute.

Números de Barcos en Alianza Partidos Goles Asistencias 2021 29 11 8 2022 41 18 7 2023 39 17 6 2024* (hasta la fecha 5 del Clausura) 26 15 3

Líder nato

Los 40 años no son en vano. Tiene la experiencia para manejar un camerino y un grupo como en Alianza Lima. Más allá de portar la cinta de capitán, el ‘Pirata’ es realmente una voz respetada en la interna, lo que refuerza su voz líder y cómo lo ven el resto de sus compañeros. Hernán se pone el equipo al hombro en momentos tensos, como los que viene viviendo Alianza, y saca la cara por el club en distintas circunstancias.

Cuando lograron el bicampeonato, Barcos lo tomó con mesura y responsabilidad, misma situación cuando se dio el lamentable accionar sobre el apagado de luces en la final pasada. El ‘Pirata’ sintió malestar por lo sucedido y se identificó como un hincha más, siendo directo y diciendo las cosas como son. ”A poner la cara y dar vuelta esto, porque Alianza Lima no es un resultado. Alianza es mucho más que esto. Hoy soy más hincha que nunca de esta gloriosa camiseta”, dijo en su momento.

De igual forma, cuando anunciaron la salida de Restrepo, el delantero argentino lo tomó con respeto y autocrítica. “Nos duele a todos por la gran persona y el gran entrenador, no lo pudimos defender con el resultado, pero nos dejó una idea de juego clara y hace tiempo eso no pasaba. Alianza exige al máximo, somos responsable de la salida del entrenador y debemos salir a defender esta camiseta que no es poca cosa. Vamos a ir contra todo y con todo por conseguir el Clausura”, declaró hace un par de días.

Llegada con el hincha

Por último, nadie puede dudar que Barcos a base de goles, buen rendimiento y liderazgo se ha ganado el cariño de la hinchada íntima, que además valora lo profesional que es. En este contexto futbolístico, en especial el año pasado con varios casos de indisciplina dentro de la institución, que el ‘Pirata’ sea un jugador serio, que no se le conozca escándalo, sirve de ejemplo de cómo debe ser un futbolista profesional. Además de ello, las actitudes que tiene para con el club.

Luego de perder la final del año pasado contra la ‘U’, no tuvo mejor idea que tatuarse una frase famosa de Alianza Lima, demostrando su amor por el club. “Este amor no es para cobardes. 1901″, fue el lema que se inmortalizó en la piel el delantero. Por otro lado, apoyar también a las divisiones menores, fútbol femenino y equipo de vóley son muestras claras del cariño, fidelidad y respeto que el ‘Pirata’ tiene por el cuadro blanquiazul. Con todo esto, cómo no hacerlo ídolo.

