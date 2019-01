Cristian Palacios en su presentación oficial como jugador de Sporting Cristal: "Vivo del gol" [FOTOS]

Cristian Palacios fue anunciado oficialmente como jugador de Sporting Cristal y luego fue presentado en conferencia de prensa. El delantero se presentó como un jugador que vive del gol y que dará todo por su nueva camiseta.

"La motivación de venir a jugar a Sporting Cristal es porque es un equipo grande que viene de ser campeón y por la competencia internacional, eso motiva a cualquier jugador. Antes hablé con Anderson Santamaría y me comentó del club y cómo se manejaba", dijo el atacante.

Fichajes 2019: el mercado de pases del fútbol peruano club por club



"Me siento cómodo en cualquier posición del frente de ataque así que no voy a tener problemas. Soy delantero y vivo del gol y lo que ofrezco es entrega en la cancha y dar todo por el equipo", añadió durante su presentación.

Cristian Palacios llegó cedido por un año por puebla de México y dijo que es una ilusión muy grande jugar la Copa Libertadores. "Es el sueño de todos y poder ganarla mejor. Vamos a dar todo para poder lograr todos los objetivos que tenemos este año", dijo.

El popular 'Chorri' dijo que vivió un momento muy especial al conocer a Roberto Palacios. "Me apodaron el 'Chorri' por él cuando llegue a Peñarol en inferiores. Muy linda persona, fue algo muy lindo conocerlo. Me habló muy bien el club y me dio toda su confianza y apoyo", contó.

"He jugado en muchos equipos y me ha tocado calor, frío y altura. El jugador se tiene que adaptar para hacer las cosas bien y para que el equipo pueda ganar. No voy a tener problemas con eso", dijo cuándo se le habló del fútbol peruano.

Cristian Palacios reiteró que será una competencia sana la que tendrá con Emanuel Herrera. "Jugar con él va a ser un placer. La competencia motiva a cualquier jugador. Será lindo jugar con él y poder compartir partidos", apuntó.

La presentación oficial estuvo a cargo de Alfonso García Miró, gerente deportivo de Sporting Cristal quien dijo: EEs un jugador que va a marcar diferencia sobre todo ante la salida de Gabriel Costa y Marcos López y también tomando en cuenta que probablemente Christopher Olivares tenga propuestas después del Sudamericano Sub 20".

Sporting Cristal y la bienvenida oficial a Cristian Palacios.

¡Bienvenido Cristian!



Le damos la bienvenida al atacante Cristian Palacios quien firmó contrato por toda la temporada 2019. #BienvenidoCristian#LaRazaCeleste pic.twitter.com/sZmBlhGAqb — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 17 de enero de 2019