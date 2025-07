La polémica por la salida de Marco Saravia de Cusco FC suma un nuevo capítulo. Luego de que el defensor central regresara a Universitario de Deportes a pocas horas del inicio del Torneo Clausura 2025, el club cusqueño emitió un comunicado contundente para aclarar su postura sobre lo sucedido. La institución imperial reveló que la ‘U’ hizo uso de una cláusula especial para retorno del jugador, pero con una condición explícita: que el futbolista sea parte activa del primer equipo crema en lo que resta de la temporada. En caso de que esta premisa no se cumpla y Saravia termine siendo prestado a otro club de la Liga 1, Cusco FC advirtió que tomará medidas legales y deportivas.

El pronunciamiento oficial se dio a través de las redes sociales del club. En el texto, Cusco FC afirmó que el retorno del zaguero se realizó “bajo una cláusula específica, cuya finalidad exclusiva y excluyente es asegurar la participación activa y sostenida de Marco Saravia en el primer equipo del Club Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura 2025”. Además, dejaron constancia de que cualquier uso distinto al acordado “constituirá una infracción contractual grave”.

La advertencia no es menor. Desde Cusco aseguran que, de no respetarse el pacto establecido, “se reservan el derecho de adoptar todas las medidas legales y deportivas necesarias para la defensa de sus intereses”. Este mensaje ha generado revuelo entre los hinchas de ambos equipos, pues deja abierta la posibilidad de una disputa institucional si Universitario no cumple con lo pactado.

Cabe recordar que Saravia llegó a Cusco FC a inicios de año en calidad de préstamo por toda la temporada 2025. No obstante, en la antesala del Torneo Clausura, el jugador expresó que no se sentía cómodo en el club y solicitó su salida. Universitario, dueño de su pase, activó la cláusula de retorno, aunque con el compromiso de no cederlo a ningún otro equipo del medio local.

Comunicado oficial de Cusco FC sobre Saravia | Foto: Cusco FC

Días atrás, el técnico cusqueño Miguel Rondelli también mostró su molestia por lo sucedido. “El jugador le notificó que no estaba a gusto en el club, que quería irse. Entonces la ‘U’ hizo uso de la cláusula que tenía para repescar, así que jugará en la ‘U’ este segundo semestre. Eso espero, porque si la ‘U’ lo da a préstamo a otro club, estaría incumpliendo su palabra”, expresó en una entrevista a L1 Max.

La principal preocupación de Cusco FC es que el repentino retorno de Saravia dejó un hueco difícil de cubrir en la zaga central, justo cuando ya no hay margen para contratar refuerzos locales. El equipo dorado y negro inició el Clausura con una importante victoria por 2-0 frente a Alianza Lima, pero la pérdida de un defensor titular puede afectar la planificación del resto del torneo.

Marco Saravia había sido prestado a Cusco FC por todo el 2025. (Foto: Liga 1)

Por ahora, no hay señales de que Universitario ceda a Saravia a otro club. Sin embargo, ayer el periodista Enrique Vega soltó la información que existe un interés de Sport Boys por contar con el defensor central. El futbolista, de 26 años, se ha reincorporado a los entrenamientos en Campo Mar y se espera que tenga minutos con el equipo dirigido por Jorge Fossati.

Desde Cusco estarán atentos a cada movimiento, ya que cualquier desvío del acuerdo podría desencadenar un conflicto entre instituciones. El caso Marco Saravia ya no es solo una simple transferencia, sino una situación que podría sentar precedentes en futuros acuerdos de cesión entre clubes de la Liga 1. Mientras tanto, Cusco FC ha dejado claro que hará respetar sus derechos hasta las últimas consecuencias.