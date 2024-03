Cusco FC vs. Alianza Atlético se enfrentan este jueves EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega en un compromiso que encuentra a los dos equipos con la obligación de quedarse con los tres puntos debido al irregular arranque de temporada que han tenido en el campeonato local y que los tiene en la segunda mitad de la tabla de posiciones.

Si bien los imperiales llegan con mayores exigencias a este choque, por el tema de la localía, los del norte del país saben que no pueden seguir dejando escapar puntos en calidad de visitantes, ya que deben recuperar el camino y las unidades perdidas en las recientes jornadas.

Cusco FC vs. Alianza Atlético está programado para este jueves a las 3:00 de la tarde en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega. Es preciso señalar que el duelo entre los dos elencos que militan en la Liga 1 Te Apuesto que será transmitido por Liga 1 MAX EN VIVO Y EN DIRECTO.

Cabe resaltar que la última vez que Cusco FC vs. Alianza Atlético se enfrentaron por el campeonato de Primera División de Perú, el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 2-0 en favor del ‘Vendaval del Norte’, marcador que los sullanenses buscarán repetir en su visita a la ciudad imperial.

Ojo a un detalle, el cuadro imperial quedó en la novena posición de la tabla acumulada en la temporada pasada, quedando muy cerca de acceder a la fase nacional de la Copa Sudamericana. El ‘Vendaval del Norte, por su parte, quedó en la decimocuarta casilla, resultado que buscará superar en este 2024.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Alianza Atlético?

México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia, Ecuador, Perú: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 16:00 horas

16:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 17:00 horas

¿En qué canal ver Cusco FC vs. Alianza Atlético?

El partido entre Cusco FC vs. Alianza Atlético se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para toda Latinoamérica por las señales de Liga 1 MAX y Fanatiz, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además de su versión de streaming a través de DirecTV GO y Liga 1 Play. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juega Cusco FC vs. Alianza Atlético?

¿Cuál es el pronóstico del Cusco FC vs. Alianza Atlético?

Cusco FC llega en el décimo lugar de la tabla de posiciones a esta séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con ocho puntos, luego de obtener dos triunfos, dos empates y dos derrotas a lo largo de lo que va disputado de la competencia local.

Por el lado de Alianza Atlético, se ubica en la doceava casilla, producto de las siete unidades sumadas hasta la fecha, luego de encadenar dos triunfos, un empate y tres derrotas a lo largo del primer certamen de la temporada en el balompié peruano.

Si bien no hay un claro favorito para este partido por, Cusco FC posee una ligera ventaja sobre Alianza Atlético en la previa del compromiso, más aún tomando en cuenta el tema de la altura de la ciudad en la que se disputará la contienda. Sin embargo, deberá reflejarlo en el marcador para no verse complicado ante los sullanenses.





