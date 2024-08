Cusco FC vs. César Vallejo chocan (EN VIVO | ONLINE | GRATIS) este domingo 11 de agosto, desde las 6 p.m. (hora de Perú) en un partido crucial para ambos en la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde los locales buscan la victoria para acercarse a un torneo internacional, mientras que los ‘poetas’ necesita sumar puntos para salir de los últimos lugares de la tabla. Podrás seguir el partido en vivo a través de L1 MAX en DIRECTV, Claro TV y Best Cable, y también en streaming por Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Cusco FC se ha destacado como uno de los clubes más animadores de la Liga 1 2024. Gracias a un buen juego y a las notables actuaciones de sus principales figuras en ataque, como Juan Manuel Tévez, ha logrado poner en aprietos a los equipos favoritos para ganar el torneo. En el Apertura, terminó en el quinto lugar y actualmente ocupa la sexta posición en el Torneo Clausura.

Por otro lado, César Vallejo está viviendo una temporada complicada en la Liga 1. Tras iniciar la campaña con altas expectativas y sin Paolo Guerrero en el plantel, su objetivo inmediato es alejarse de la zona de descenso. Actualmente, el equipo trujillano se encuentra penúltimo y solo ha sumado tres puntos en el Clausura, por lo que una victoria de visita es importante para el conjunto dirigido por Guillermo Salas.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Cusco FC ha conseguido solo una victoria, mientras que César Vallejo ha ganado en dos ocasiones, con dos empates también en el historial. La más reciente confrontación se produjo durante el Apertura, en la que el partido terminó 2-2. El árbitro para este encuentro iba a ser Jesús Cartagena, pero la Conar decidió reemplazarlo por Fernando Legario, luego de la polémica por sus informes en el Melgar vs. Universitario.

Cusco FC: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 05/08/2024 Cusco FC 3-1 Sport Boys Torneo Clausura 29/07/2024 Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC Torneo Clausura 25/07/2024 Cusco 3-0 Sport Huancayo Torneo Clausura 19/07/2024 UTC 2-1 Cusco FC Torneo Clausura 14/07/2024 Cusco FC 0-3 Melgar Torneo Clausura

César Vallejo: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 03/08/2024 César Vallejo 0-2 Deportivo Garcilaso Torneo Clausura 30/07/2024 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Torneo Clausura 25/07/2024 César Vallejo 2-0 UTC Torneo Clausura 20/07/2024 Melgar 5-2 César Vallejo Torneo Clausura 13/07/2024 César Vallejo 2-3 Alianza Lima Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Cusco FC vs César Vallejo?

Siguiendo con la programación, Cusco FC vs. César Vallejo se disputará el domingo 11 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Cusco FC vs César Vallejo?

Por la fecha 6, Cusco FC vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Cusco FC vs. César Vallejo?