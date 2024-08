Cusco FC vs. Sport Boys enfrentados EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este lunes 5 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura Liga 1 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para la 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Cusco FC viene de ganar en condición de visita contra Deportivo Garcilaso (0-2). Si bien juegan en la misma localidad, no tuvieron el apoyo de su público por ser visita. Antes de ese partido vino de otra buena victoria en condición de local contra Sport Huancayo (3-0).

La mejora del conjunto cusqueño es notoria y ahora van a enfrentar a un rival ante el cuál nunca han perdido cuando jugaron en condición de local. Los dorados harán todo lo posible por conseguir la victoria y seguir escalando posiciones en la tabla acumulada, con el afán de clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada.

Sport Boys viene de conseguir una importante victoria de local contra Cienciano (2-0), el partido anterior a ese perdió en condición de visita contra Deportivo Garcilaso (2-0). Sin embargo, las lesiones parecen jugar un papel contrario, teniendo en cuenta que no contarán con la presencia de Cristian Benavente.

El conjunto rosado muestra varias mejoras le ayudaron a sumar cuando juega de local, pero la historia cambia de visita porque siguen sin poder sumar puntos y ahora se les viene otro reto que es intentar sumar en Cusco, plaza en la que no han podido ganar o empatar hasta la fecha.

El historial de ambos equipos indica que Sport Boys llega con más victorias sobre Cusco FC. La mayoría de estas victorias se dieron cuando los rosados jugaron en condición de local, de visita la historia cambia drásticamente ya que sólo ha podido ganar en una ocasión y fue en épocas de pandemia cuando todos los equipos de la Liga 1 jugaron en Lima, por lo que técnicamente se podría decir que Sport Boys nunca ha ganado de visita en Cusco hasta la fecha.

Cusco FC: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 29/7/2024 Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC Clausura 2024 25/7/2024 Cusco FC 3-0 Sport Huancayo Clausura 2024 19/7/2024 UTC 2-1 Cusco FC Clausura 2024 14/7/2024 Cusco FC 0-3 Melgar Clausura 2024 24/5/2024 Cusco FC 3-0 Alianza Lima Apertura 2024

Sport Boys: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 30/7/2024 Sport Boys 2-0 Cienciano Clausura 2024 26/7/2024 Deportivo Garcilaso 2-0 Sport Boys Clausura 2024 21/7/2024 Sporting Cristal 4-0 Sport Boys Clausura 2024 14/7/2024 Sport Boys 2-1 Sport Huancayo Clausura 2024 26/5/2024 Sport Boys 1-0 ADT Apertura 2024

Cusco FC vs. Sport Boys: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 24/2/2024 Sport Boys 3-0 Cusco FC Apertura 2024 3/10/2023 Sport Boys 2-1 Cusco FC Clausura 2023 27/5/2023 Cusco FC 2-1 Sport Boys Apertura 2023 22/9/2021 Sport Boys 3-2 Cusco FC Descentralizado 13/4/2021 Cusco FC 2-2 Sport Boys Descentralizado

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Sport Boys?

El encuentro entre Cusco FC vs. Sport Boys está programado para este lunes 5 de agosto desde las 6:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; mientras que en España a la 1:00 a.m. del domingo 4.

¿En qué canal ver Cusco FC vs. Sport Boys?

El partido entre Cusco FC vs. Sport Boys se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





