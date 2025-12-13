Se define la final por ser Perú 2. Este domingo 14 de diciembre, Cusco FC vs. Sporting Cristal chocan por la final de vuelta de play-offs de la Liga 1 2025, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo será clave para la definición por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026; el perdedor de esta serie tendrá que arrancar dicho torneo desde la segunda fase previa. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal llegó a esta final tras eliminar a Alianza Lima en 180 minutos y una tanda de penales. En el duelo de ida ante Cusco FC, se impuso 1-0 en el Estadio Nacional con gol de Santiago González a los 15 minutos. Un resultado corto para lo que generó el elenco de Paulo Autuori a lo largo del partido, y donde no pudo reflejar esa superioridad en el marcador.

Martín Távara fue el héroe del cuadro cervecero al anotar los cuatro goles en semifinales, sin embargo no tuvo el mismo protagonismo ante los dorados. Luis Abram tampoco podrá ser tomado en cuenta para el duelo ante Cusco FC por lesión, mientras que Yoshimar Yotún seguirá fuera por temas de salud.

Cusco FC, por su parte, sufrió la baja de Alex Custodio apenas en al arranque del partido ante Sporting Cristal. Sumado a las bajas de Aldair Fuentes y Alessandro Milessi, se trata de un dolor de cabeza para Miguel Rondelli para rearmar su línea defensiva, por lo que es probable de Álvaro Ampuero deje la banda izquierda y se sume a la zaga central.

Ojo, el equipo dorado anunció una serie de contrataciones para el próximo año, donde destacan el argentino Gabriel Carabajal y los nacionales José Manzaneda, Diego Soto, Gu-Rum Choi y José Bolívar. Si confirma su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores, podría cerrar más refuerzos gracias a esa inyección económica.

¿En qué canal ver Cusco FC vs. Sporting Cristal?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, válido por la vuelta de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Cusco FC vs. Sporting Cristal está programado para este domingo 14 de diciembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 8:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 5:00 p.m., y en España a la medianoche.

¿Dónde juegan Cusco FC vs. Sporting Cristal?