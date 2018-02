Daniel Peredo: la carta de Pedro Eloy García a pocas horas del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima

Será un clásico distinto, enlutado y hasta emotivo. A partir de ahora, los Universitario de Deportes vs. Alianza Lima ya no serán iguales. Ya no. Porque la voz de Daniel Peredo no acompañará con sus originales frases. Se fue uno de los más grandes periodistas deportivos de los últimos tiempos, y Pedro Eloy García , el mejor amigo del ‘Cabezón’, lo siente en el alma.

A pocas horas de que se juega el ‘U’ vs. Alianza Lima en el estadio Monumental, Pedro Eloy le dedicó un emotivo mensaje a Daniel Peredo. “Los pañuelos están listos, nosotros no”, escribió sobre el homenaje que le dedicarán al fallecido periodista.

“A quién carajos le importa el resultado del partido”, agregó Pedro, el periodista, mejor amigo y compañero de mil batallas e incondicional amigo de Daniel Peredo.

Recordemos que, días atrás, el reconocido periodista se despidió de Peredo con un mensaje que revolucionó las redes sociales. De hecho, Pedro Eloy todavía no asimila la partida del ‘Cabezón’. Nosotros menos.

