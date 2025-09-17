Cristian Benavente y Jhilmar Lora ingresan en Cristal vs. AAS. (VIDEO: L1 MAX)
Sobre los 66 minutos, se produjeron cambios en el duelo entre vs. en busca de romper la paridad en el Alberto Gallardo. y saltaron a la cancha, haciendo su debut y su reaparición en el cuadro celeste en esta temporada, respectivamente. El ‘Chaval’ entró por Leandro Sosa, para generar fútbol en el mediocampo, mientras que el lateral derecho reemplazó a Nicolás Pasquini y con ese movimiento Yoshimar Yotún pasó a la banda izquierda.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

