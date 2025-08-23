Felipe Vizeu debutó con Sporting Cristal frente a UTC. (Video: L1 MAX)
Felipe Vizeu debutó con Sporting Cristal frente a UTC. (Video: L1 MAX)

Luego del gol de Luis Abram, Felipe Vizeu hizo su debut en Sporting Cristal al ingresar a los 57′ por Nicolás Pasquini.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS