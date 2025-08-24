Debut de Pedro Aquino en Alianza Lima. (Video: GOLPERU)
llegó sobre la hora a haciendo un fichaje express con los ‘íntimos’ para el y Copa Sudamericana 2025. Acaba de hacer su debut en un partido caliente: el Clásico del fútbol peruano. Esto se dio al minuto 67 cuando Nestor Gorosito decidió ‘soltar’ a ‘La Roca’ y lo hizo ingresar en lugar de Alessandro Burlamaqui. El ingreso de Aquino le da mayor movilidad y recuperación en el medio sector del cuadro ‘blanquiazul’ que busca robar los 3 puntos en casa de su máximo rival en el fútbol peruano.

