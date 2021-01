José Leonardo De la Cruz Robatti partió de Lima a mediados del 2019 con la consigna de que escribiría su camino en Europa, tal y como lo hizo su ídolo: Paolo Guerrero. Sin embargo, la pandemia se encargó de congelar su estancia de Real Oviedo, pero no sus ganas de seguir jugando al fútbol. ‘Leo’, como prefiere que lo llamen, está listo para demostrar de qué está hecho en Binacional, tras año y medio en España.

Su paso por Real Oviedo y Navarro CF le permitieron reforzar sus habilidades en el campo, así como su lectura de juego en un futbol más rápido y de toque como el español, pero aún faltaba un detalle por cumplir: su debut en la Primera División, el cual podría hacerse realidad en la Liga 1.

“Con la pandemia, no se concluyó la temporada con Real Oviedo, pero se me dio una oportunidad de jugar la Tercera con Navarro CF, así que tomé esa opción”, contó el delantero de 20 años para Depor, que si bien estuvo sumando minutos con el club (33′ en tres cotejos, por ser el nuevo en la categoría), un cambio desde Perú hizo que girasen sus expectativas, para poder regresar y tener la continuidad que desea en Juliaca.

Hasta ese entonces, ‘Leo’ mantenía contrato con Alianza Lima, club donde se formó desde diciembre del 2012, pero con los cambios dentro de la institución, el delantero tuvo que despedirse del equipo de sus amores para dar paso a nuevas oportunidades en el mercado, lo que incluyó en su regreso a Perú y la posibilidad de estar en Primera.

¿Cómo empezó el sueño de Leo?

Desde los tres años, Leo formó una gran amistad con el balón. De ello se dio cuenta su padre (quien también se llama José), por lo que no dudó en impulsarlo para que pueda escribir su historia en el verde. La herencia dada por sus tíos y abuelos, quienes jugaron para Universitario y Sporting Cristal, le dio el empujón necesario para seguir este camino, aunque nunca pensó que este sería como ‘9′.

”No pensé ser delantero, yo con jugar era feliz. Recuerdo que a mí me gustaba tapar, pero fue mi papá quien vio en mí que tenía ese toque de gol, por lo que me llevó por ese camino”, cuenta Leo, quien arrancó de manera más disciplinada en el fútbol en la academia de su barrio en Ventanilla, para luego jugar en el Hacienda de San Agustín, aunque no es hasta que disputa la Copa AELU, que Alianza Lima se fija en él.

Si bien al inicio, De la Cruz fue mejorando su técnica y desempeño en el campo, no dejó de verlo solo como una diversión. El ahora futbolista del ‘Poderoso del Sur’ tardó unos años en darse cuenta que su constancia y disciplina con los íntimos no hacían más que prepararlo para ser un jugador profesional. “Con el tiempo, me di cuenta”, admite Leo, pero no solo su deseo de crecer en este deporte, sino también su amor por la blanquiazul.

“Yo jalaba para la ‘U’, por mi familia, y no me hice problemas cuando me tocó jugar por Alianza. Pero con el paso del tiempo te vas haciendo hincha. Mi papá al saberlo lo tomó a bien. A veces me decía: ‘Te me cambiaste de equipo’, aunque igual gritaba mis goles”, comenta sonriente el hoy atacante de Binacional, a la espera del inicio de la Liga 1 en el mes de febrero.

El deseo de jugar en Primera

El buen juego, empuje y toque de gol fue rápidamente visto por los cazatalentos de Alianza Lima. Esto le permitió conseguir un contrato por préstamo a Real Oviedo, aunque sin lograr el debut en Primera, como se había trazado desde un principio.

En España, sin embargo, tampoco tuvo la oportunidad de acumular más tiempo en cancha, con lo que hubiera tenido la chance de ganarse el derecho de ser considerado en la reserva y allí tentar la posibilidad de jugar LaLiga. Pese a ello, está determinado a seguir peleando por sus sueños. “Estoy mentalizado a lograr mis objetivos. Este es el estilo de vida que elegí para ser un futbolista profesional y estoy orgulloso”, ratifica Leo.

Ahora en Perú, el atacante de 20 años tiene la chance de cumplir su sueño de debutar en Primera, pues anhela demostrar todo su potencial y así retornar al equipo que le abrió las puertas y que le enseñó el camino en el que hoy transita. “Uno de mis sueños es salir campeón de la Libertadores con Alianza Lima, además de clasificar e ir a un Mundial con la Selección Peruana”, agrega el futbolista.

El 2021 arrancó con incertidumbre en el fútbol nacional. De momento, se sigue analizando cuál será el escenario para el inicio de la temporada, pues con la segunda ola en marcha se prevé que Lima reciba nuevamente a todos los equipos de la Liga 1. Leo tendría la chance de -primero- jugar en el llano para después subir a la altura de Juliaca. El camino parece complicado, pero como él menciona, “mientras uno tenga clara sus metas, hay que seguir trabajando”.





