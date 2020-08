Deportivo Binacional vs. Academia Cantolao EN VIVO | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | se ven las caras por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. el duelo ante el ‘Delfin’ significará el regreso del ‘Poderoso del Sur’ a las canchas, ya que el choque ante Alianza Lima que estaba programado para la fecha anterior tuvo que ser suspendida debido a un gran número de infectados de coronavirus en el equipo de Juliaca.

El duelo entre Deportivo Binacional y Cantolao está programado para este martes 25 de agosto a partir de las 11:00 a.m. y se llevará a cabo en el Estadio Nacional. Recuerda que el enfrentamiento será transmitido a través de GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas ni un solo detalle.

Cantolao llega al duelo ante Binacional luego de empatar sin goles ante Universitario de Deportes. El duelo se llevó a cabo el 7 de agosto en el Estadio Nacional. Pese a los intentos de ambas escuadras, el marcador no pudo abrirse y ambos equipos regresaron a casa con un punto.

El ‘Poderoso del Sur', por si parte, no disputa un partido oficial desde el 11 de marzo, fecha en la que se enfrentó ante River Plate por la Copa Libertadores. El choque se desarrolló en Argentina y el cuadro ‘Millonario’ se quedó con la victoria, tras ganar 8-0, dificultando la permanencia de Binacional en el torneo internacional.

La jornada pasada, el equipo de Juliaca no pudo enfrentar a Alianza Lima debido a un gran número de infectado con COVID-19 en su plantel. El cuadro íntimo solicitó los puntos del enfrentamiento, sin embargo, el partido será reprogramado.

En una entrevista con RPP, el defensa de Deportivo Binacional se pronunció al respecto y aseguró que el ‘Poderoso del Sur’ saldrá a enfrentar al cuadro que dirige Mario Salas a pesar de contar con bajas importantes en el equipo.

“Nosotros tenemos cinco días sin entrenar y no sabemos que va a pasar con el partido ante Alianza. Hace tres días entrenamos vía zoom, no es normal prepararnos así cuando hay otros equipos que trabajan diferente. Estábamos en desventaja porque empezamos a entrenar mucho después y con esto mucho más. Si nosotros tenemos que jugar el domingo lo vamos a hacer, como como profesionales y hombres que somos. Vamos a hacerlo, pero siento yo que Binacional ahora no está en las óptimas condiciones para hacer un buen partido el día domingo”, señaló.

Deportivo Binacional vs. Academia Cantolao: últimos enfrentamientos

10/08/19 Academia Cantolao 3 - 3 Deportivo Binacional

20/07/19 Deportivo Binacional 1 - 1 Academia Cantolao

23/02/19 Academia Cantolao 0 - 4 Deportivo Binacional

29/09/18 Deportivo Binacional 2 - 0 Academia Cantolao

10/06/18 Academia Cantolao 3 - 1 Deportivo Binacional

15/03/18 Academia Cantolao 0 - 0 Deportivo Binacional

03/02/18 Deportivo Binacional 0 - 2 Academia Cantolao

