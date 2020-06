Diferencias por el tema de recorte salarial, enviarlos de un momento a otro a vacaciones o, en el peor de los casos, compañeros (Reimond Manco) que toman un nuevo camino frente a tanta inestabilidad. Binacional no tiene cuándo salir de ese laberinto en el que vive. A pesar de sus reclamos, los jugadores siguen viviendo en incertidumbre y la directiva permanece muda. Por eso Depor se comunicó con Yorkman Tello, quien se encuentra en Lima, para que dé un panorama de lo que se vive en el ‘Poderoso del Sur’.

Después de la conferencia que realizaron por ‘Zoom', ¿hubo algún cambio en la situación de Binacional?

No ha cambiado nada, la directiva sigue en su posición, no nos han comunicado nada. Solo nos mandaron un correo en el que nos indican que se realizarán las pruebas moleculares en Juliaca, pero no nos han dado una fecha exacta. Así que solo nos queda esperar.

¿Cómo toman ustedes esa actitud de la directiva a pesar de sus reclamos?

Estamos un poco cansados, porque la molestia ya pasó. Lo único que queremos es que se reinicie el campeonato y podamos volver a trabajar. Hemos conversado con el grupo y solo estamos esperando que la directiva se comunique para que nos diga cuándo vamos a poder entrenar. Por el bien de las dos partes queremos llegar a un buen entendimiento. Todo lo hemos dejado en manos de la parte legal de SAFAP.

¿Cuál es la sensación que les genera ver al actual campeón peruano viviendo todo esto?

La verdad que siento vergüenza. Siento que el equipo podía dar muchas cosas este año, nosotros hemos pasado por tropiezos y a pesar de eso nos hemos levantado. El club caminaba bien hasta antes de la pandemia, pero después la situación cambió. La única sensación que me deja esto es vergüenza.

Luego de la desvinculación de Reimond Manco, ¿hablaron entre ustedes para que nadie más se vaya y permanezca la base del equipo?

Si hemos conversado bastante entre nosotros, pero es un poco complicado decirle a un compañero que se quede, por la situación en la que estamos. Creo que si llega alguna buena propuesta, el que menos se va a querer ir, pero ya depende de cada uno. Hemos pedido que hagan un esfuerzo y permanezcan en e club, para poder hacer una buena campaña y el próximo año ir a un mejor equipo.

¿Cómo tomas el hecho de que otros equipos ya estén a punto de empezar sus actividades y ustedes todavía no?

Es una desventaja que estamos dando. Los equipos que están entrenando con su comando técnico desde hace tiempo van a empezar en un 50% y nosotros comenzaremos en un 20%. Ojalá que el tiempo nos alcance para llegar bien, que no pase nada malo y que nadie se lesione de gravedad, porque vamos a estar propensos a eso.

¿Hay comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores?

No nos hemos comunicado con ellos en todo es tiempo.

Cuando se vuelvan a juntar va a ser un poco raro...

Imagínate, cuando volvamos a mirarnos la cara no sé si la relación será buena, no sé la verdad. Me deja mucho que desear la actitud que han tomado, pero vamos a ver qué es lo que pasa.

¿Qué te parece que el campeonato se juegue íntegramente en Lima?

Es una desventaja para nosotros. Todo equipo provinciano se hace fuerte de local, nosotros particularmente nos hicimos muy fuertes en Juliaca. Sería mentir si digo que no nos va a afectar jugar en Lima, pero nosotros somos profesionales, nos tenemos que acostumbrar a jugar donde nos manden y hacer lo mejor para conseguir el campeonato, que es algo que tanto queremos.

Además del campeonato, todavía les queda el reto de hacer una buena campaña en su primera Copa Libertadores...

Eso está latente todavía. Esperamos tener claro el panorama para ver si jugaremos de locales en Juliaca o en Lima. Quisiera que la FPF nos ayude para poder tener nuestra localía en Juliaca porque allá nos hacemos muy fuertes y conocemos nuestra cancha. Además le podemos sacar ventaja a los rivales.

¿Cómo crees que le va a ir a Binacional en el campeonato?

Va a ser un torneo durísimo, para todos, porque hemos estado tres meses de para y creo que esto nunca había pasado. Tenemos que estar a la altura como actuales campeones, haremos respetar nuestro título y revalidarlo.

Cabe precisar que la Federación Peruana de Fútbol planificó que este lunes arranquen los entrenamientos de todos los equipos de la Liga 1, sin embargo, el vigente campeón del fútbol peruano aún no ha presentado los protocolos necesarios y no cuentan con una fecha establecida para realizar las pruebas moleculares. Desde Depor nos comunicamos con la directiva del club y aseguraron que en las próximas horas estarían presentando la documentación necesaria.

