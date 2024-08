Garcilaso vs. Alianza Atlético se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el sábado 10 de agosto desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Deportivo Garcilaso llega a este partido después de vencer por 2-0 a César Vallejo, en el duelo válido por la pasada fecha 5 del Torneo Clausura 2024. El conjunto cusqueño pisó el Estadio Mansiche con el convencimiento de llevarse los tres puntos y lo consiguió con mucha justicia, derrotando a los locales gracias a las anotaciones de Adrián Ugarriza y Pablo Erustes.

Con esta victoria en condición de visitante, el ‘Rico Garci’ registró tres triunfos y dos derrotas en las cinco primeras fechas del Clausura. Asimismo, en lo concerniente a la tabla de posiciones acumulada, llegó a las 23 unidades y se sitúa en la décima tercera casilla, cinco puntos por encima de Carlos A. Mannucci, el penúltimo equipo en zona de descenso.

Alianza Atlético, por su parte, llega a este partido tras igualar por 1-1 con Sport Huancayo en el Estadio Campeones del 36. A pesar de que Horacio Benincasa adelantó a los ‘Churres’, Marcos Lliuya puso tablas en el marcador y el enfrentamiento culminó en un empate muy disputado. Los dirigidos por Gerardo Amelia están teniendo un Clausura muy irregular: un triunfo, una derrota y tres empates.

Hablan los protagonistas

En la previa del cruce con Alianza Atlético, Adrián Ugarriza se refirió al último triunfo de Deportivo Garcilaso, en donde el marcó el primer tanto a César Vallejo. “Después de ganar es bonito, es una semana tranquila, de buen ambiente. La idea es seguir por ese rumbo para seguir escalando. Supimos defender muy bien cuando teníamos que defender. Capaz pudimos hacer más goles”, sostuvo.

En esa misma línea, el delantero que está a préstamo desde Sporting Cristal habló sobre los objetivos que hay en el ‘Pedacito de Cielo’. “Tenemos que ganar sí o sí, no hay otra idea que no sea esa. Tenemos que ganar y seguir escalando. Es una bonita oportunidad para dejarlos más atrás a ellos y nosotros seguir sumando y, quién sabe, pensar en meternos a un torneo internacional”, aseveró.

Por otro lado, Horacio Benincasa, en el autor del único tanto de Alianza Atlético en su empate con Sport Huancayo, lamentó que no haya servido para que se queden con el triunfo. “No me interesa mucho el tema del gol, sino sumar de a tres. No fuimos efectivos, hicimos un gran primer tiempo. No hicimos los goles que tuvimos que hacer y en un error en salida encuentran el empate”, comentó.

Garcilaso: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 03/08/24 César Vallejo 0-2 Deportivo Garcilaso Liga 1 29/07/24 Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC Liga 1 26/07/24 Deportivo Garcilaso 2-0 Sport Boys Liga 1 19/07/24 Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 12/07/24 Deportivo Garcilaso 1-0 UTC

Alianza Atlético: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 05/08/24 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Liga 1 01/07/24 UTC 1-1 Alianza Atlético Liga 1 25/07/24 Alianza Atlético 3-1 Melgar Liga 1 20/07/24 Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético Liga 1 14/07/24 Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau

Garcilaso vs. Alianza Atlético: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 28/02/24 Alianza Atlético 3-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 01/10/23 Alianza Atlético 2-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 20/05/23 Deportivo Garcilaso 3-2 Alianza Atlético

¿A qué hora juegan Garcilaso vs. Alianza Atlético?

El encuentro entre Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético está programado para este sábado 10 de agosto desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿En qué canal ver Garcilaso vs. Alianza Atlético?

El partido entre Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Garcilaso vs. Alianza Atlético?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR