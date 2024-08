La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) se encuentra en boca de todos. Y es que tras demorar varios días la apertura de un proceso sancionador para los jugadores que participaron en una pelea al final del partido entre Melgar vs. Universitario, la noche del 31 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA, por la cuarta fecha del Torneo Clausura Liga 1, la CD-FPF ha recibido críticas de jugadores, dirigentes, periodistas y afición. En medio de este contexto, el presidente de la citada comisión, Miguel Grau, ha salido al frente a aclarar varios cuestionamientos, entre ellos su hinchaje.

En entrevista con Radio Ovación, Miguel Grau declaró ser hincha de Alianza Lima y no de Universitario de Deportes. Sin embargo, el encargado de la CD-FPF destacó que sus preferencias por el equipo blanquiazul quedan de lado cuando se trata de hacer su trabajo en la comisión que preside.

“Todo el mundo me identifica como hincha de la ‘U’, yo no soy hincha de la ‘U’, soy hincha de Alianza. Mi papá era socio e hincha de Alianza, tenía asientos en el estadio, mi hijo es hincha de Alianza, pero la camiseta nos las quitamos cuando entramos a sesionar y nos ponemos la camiseta de la justicia. Es imposible que la comisión esté formada por personas que no tienen simpatía por algún equipo”, indicó.

Por otro lado, Miguel Grau comentó que para el próximo viernes 16 de agosto ya podría haber una resolución respecto a la pelea entre jugadores de Universitario y FBC Melgar ocurrida en Arequipa.

"Ni Universitario ni FBC Melgar han presentado reclamos, solamente han presentado solicitudes, y nosotros le hemos respondido que estamos iniciando un proceso sancionador y todo lo tiene que decir en el proceso. (...) Hoy se ha notificado y según el reglamento, tiene tres días hábiles para contestar. El jueves revisaremos todo, proyectaremos una resolución, el viernes en la mañana se vota y se notifica. Creo que para el viernes. Hay una instancia de Apelación, pero si apelan no suspende la ejecución de la sanción", destacó.





Frente a la demora por parte de la CD-FPF, Alianza Lima solicitó una asamblea de bases con urgencia para buscar la destitución de sus miembros. A través de una carta firmada por su gerente general, Rafael Medina, la institución blanquiazul instó al presidente de la FPF, Agustín Lozano, a que tome una acción inmediata sobre este hecho que, según señalaron, viola algunos reglamentos de la Liga 1 2024 y le quita imparcialidad a la competición.

Sobre el pedido de Alianza Lima, Miguel Grau dijo: “Es incongruente el comunicado. Ellos se están quejando de que yo y mi Comisión, no actúamos rápido, y piden que renuncie, ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué no se resuelva este asunto? No tengo porque renunciar, y si lo hago, estaría cometiendo una irresponsabilidad porque dejo irresoluto este asunto. No hemos cometido ninguna irregularidad”.

Además, puso algunos ejemplos en la diferencia de los casos: “El caso de (Ángelo) Campos era muy sencillo, el reglamento dice que si una sancionado incumple una sanción, automáticamente se aplica la sanción. ¿Campos iba a decir que se apareció un fantasma en la cancha? Por eso se resolvió rápido, hay casos muchos más complejos, el tema del apagón en Matute fue muy complejo que tomó más tiempo. No se puede medir con la misma vara todos los casos”.

¿Por qué la CD-FPF demoró en abrir un proceso contra Universitario y Melgar?





Miguel Grau enfrentó las críticas y dar su versión de los hechos en una entrevista con el programa de YouTube Mano a Mano. En un intento por aclarar la situación y explicar el motivo detrás de la aparente demora en la toma de decisiones, ofreció un panorama detallado de lo que ha ocurrido desde la noche del incidente.

“El tema es que recién esta situación se aclara el miércoles a las 11 de la noche. Yo he encargado a la secretaría técnica de la Comisión que, ya con las cosas claras, proyecten las resoluciones iniciando de oficio un proceso sancionador contra los jugadores que estuvieron involucrados en la gresca”, indicó Miguel Grau sobre el papel de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

“Esa resolución terminó de confeccionarse ayer en la noche (jueves) y hoy día está siendo votada. Ya hemos votado cuatro de los cinco comisionados. Estamos esperando un voto y vamos a notificar a los clubes el día de hoy para que se defiendan. Esa es la razón de la demora, no hay otra”, agregó al respecto, tras la ola de críticas en las últimas horas.

Melgar venció 1-0 a Universitario en partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024, en Arequipa. (Foto: GEC)

