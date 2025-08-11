Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el lunes 11 de agosto desde las 7:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Previa Deportivo Garcilaso vs. Alianza UDH (Video: L1 MAX)
Previa Deportivo Garcilaso vs. Alianza UDH (Video: L1 MAX)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS