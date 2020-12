A puertas de las fiestas de fin de año, muchos jugadores ya están de vacaciones o analizando cambios de equipos de cara a la próxima campaña en el fútbol peruano. Sin embargo, otro grupo tiene que pelear porque su club cumpla con el pago de sus remuneraciones de la presente temporada. Ese es el caso de los futbolistas de Deportivo Llacuabamba, quienes no reciben respuesta de parte de los directivos.

Ene comunicación con Depor, los jugadores del descendido a la Liga 2 manifestaron que, hasta la fecha, no se les ha pagado el mes de noviembre ni la liquidación que estipulaba en sus contratos, es decir, gratificación, CTS y hasta vacaciones. “Se le ha mandado mensajes al presidente del club y a su abogado, pero no hay respuesta”, comentaron los futbolistas que reclaman por su derecho.

Según indicaron, el mandamás del club se comprometió a cancelar toda deuda a cada uno con el dinero que enviaría la FPF. “El presidente me dijo que el 15 de diciembre, la Federación iba a depositar un dinero y con ello podrían liquidarnos, pero no han dicho nada y lo que queremos es que nos den una respuesta”. Otro hecho que agrava más la denuncia es que “el presidente se está postulando al Congreso, pero eso no puede ser su prioridad, si tiene deudas con sus trabajadores. En mayo y junio aceptamos recortar a la mitad nuestros salarios para a apoyar a la comunidad, pero ahora nada”.

Hasta el cierre de esta nota no se logró contactar con el presidente del club, Hernán Saavedra, quien dio a conocer hace unas semanas su intención de postular al Congreso en las siguientes Elecciones Generales.

Sobre la continuidad de los futbolistas, los mismo aseguraron que ya se había conversado con cada uno sobre su continuidad para la siguiente temporada en la Liga 2; sin embargo, hecho como estos estarían “malogrando la buena relación que se tuvo con la dirigencia y la comunidad”. ¿En qué terminará esta situación?





