Dicen que recordar es volver a vivir y en Deportivo Municipal lo saben. En homenaje a los inicios del club, los ediles junto a la empresa que los viste han lanzado la nueva camiseta edición limitada, para celebrar sus 83 años de vida institucional.

Lo curioso de esta camiseta es que no será con la franja roja en el pecho como es habitual, sino que cambiará al color amarillo con vivos azules, como la primera que usó en los años 1935 y 1936. Dichos colores representaban a la Municipalidad de Lima, a donde pertenecían los trabajadores que formaron el club de edil.

Pero no fue hasta agosto de 1936 cuando del amarillo, Deportivo Municipal, cambió a la tradicional camiseta blanca con franja roja en el pecho. Pero los inicios no se olvidan y ya se lanzó la nueva piel edil que usarían el domingo 29 de julio (dos días después del aniversario) frente a Melgar en Lima.

"Les presentamos la exclusiva piel por aniversario del Club Deportivo Municipal , en homenaje a la primera armadura que vistieron los ediles. Esta es una edición especial por sus 83 años de tradición, grandeza y pasión" , escribió Walon Sports en sus Facebook Oficial para anunciar el lanzamiento de la piel edil color amarillo que en la espalda lleva cuatro estrellas por los títulos de 1938, 1940, 1943 y 1950.

Pero este año no será la primera vez desde 1936 que se use la camiseta amarilla. En 1994, los ediles tuvieron como camiseta alterna una de ese color con vivos azules en el hombro derecho que llegaban hasta el pecho. Pero de ahí no la han vuelto usar. El hincha podrá obtener su kit de aniversario del cual solo se pondrán a la venta 60 'micas'.

Deportivo Municipal: así luce la nueva piel edil

