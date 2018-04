Deportivo Municipal: Rodrigo Cuba conversó con Depor y contó cual fue el mejor 'gol' de su vida

Rodrigo Cuba se caracteriza por su seriedad, su compromiso con la 'pelotita' y el 'punche' que le mete en cada partido con Municipal. Pero detrás de la faceta de futbolista aguerrido, el 'Gato', se encuentra la de esposo amoroso y padre ejemplar. El volante conversó a solas con Depor y contó cual fue el mejor 'gol' que pudo anotar en su vida.

El 'Gato' Cuba, contó que conocer a su esposa Melissa Paredes fue uno de las mejores experiencias que le ha podido pasar. Y es que ella lo motiva en cada partido, lo inspira a ser más detallista y hasta le critica cuando no juega bien un partido de fútbol. Y ahora, con la llegada de su hija, la familia está más feliz y completa que nunca.



En el torneo local, el volante acaba de anotar el primer doblete de su carrera en la goleada ante Garcilaso en una nueva posición: volante por izquierda. Ahora su prepara para el choque contra Cantolao.



¿Te gusta tu nueva posición?

Lo bueno es que estoy un poco más cerca al área. Y es un poco más factible meter goles. No tengo que recorrer tantos metros como cuando lo hago al ser lateral.



¿Le alcanza a 'Muni' para pelear el Torneo de Verano?

Quedan partidos y es factible llegar al primer lugar.



¿Quién critica tu juego?

Mi esposa Melissa. Lo hace cuando no juego bien.



¿Ella sabe de fútbol?

No sabía nada. Conmigo aprendió.



¿Qué es lo más básico que le has enseñado sobre fútbol?

El 'offside'



¿Con papel y lapicero o hablando no mas?

Hablando. Ella es inteligente.



¿Cómo la enamoraste?

Con detalles. Le mandaba rosas, cosas a su casa, un regalo. Siempre le hacía un detalle. Un día, cuando empezamos a tener una relación más formal, le puse una frase en el piso, si quería estar conmigo. Y cosas así.



¿Qué es lo más loco que has hecho por ella?

Ir al Gran Show (risas). A mí no me gusta el tema de la televisión. Me pidió que vaya por una obra social. Y fui. Jamás había ido y no estaba en mis planes.



¿Sabes cambiar pañales?

Por supuesto. Desde que mi hija nació, lo hago.



Por: Jorge Andrés López.