Deportivo Municipal se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que se diera a conocer que Edificaciones Inmobiliarias dejaría de administrar el club. Los jugadores enviaron un mensaje al respecto, pero no fue hasta ahora que el presidente de la Junta Directiva, Alberto Borda, del equipo se pronunció al respecto.

“Estamos muy agradecidos con Edificaciones Inmobilarias por todo lo que hace por el club, pero lo que le pedimos es tener un contrato más justo”, sostuvo el directo del club en una entrevista para DirecTV Sports. Asimismo, detalló que se “deberían bajar el concepto de cobro por administración del club del 12% a 8%”.

De acuerdo al directivo edil, se debe revisar tres puntos del contrato con la empresa constructora, a fin de que se se eviten ciertos percances. “Nos preocupa que en el contrato de concesión figure que Edificaciones Inmobiliarias pueda solicitar, a nombre de Municipal, préstamos y hacer factoring”, explicó.

No obstante, una de las grandes preocupaciones que se tiene, luego de sobrellevado la pandemia, es el pago de lo salarios de los jugadores. En ese sentido, Borda admitió que “a fin de mes, si Edificaciones Inmobilarias no continúa en el club, la Junta Directiva se encargará del pago de la mensualidad de los ediles”.

Final de un acuerdo

A través de un comunicado, Edificaciones Inmobiliarias lamentó no haber conseguido tomar las riendas de la ‘Academia’ a pesar de reiterados esfuerzos y dio a conocer que no apoyará más a la entidad. “Queremos informar, que desafortunadamente, a la fecha no se ha llegado a un acuerdo con la Directiva del Club Deportivo Municipal respecto de la administración de éste. En ese sentido, dejaremos de invertir económicamente”, cita el comunicado.

Ello llevó a que los jugadores también se manifestaran por el rompimiento del acuerdo. “Esperamos que todos los problemas institucionales que vienen sucediendo en el club se puedan solucionar, el equipo está muy unido y enfocado únicamente en el aspecto deportivo. ¡Echa Muni!”, concluye el mensaje.

