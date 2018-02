Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO ONLINE por la fecha 5 del Torneo de Verano en el estadio Miguel Grau del Callao. La 'Academia' está atravesando una crisis, pero hoy buscarán cambiar su historia y salir de la última ubicación de su grupo. El partido podrás verlo a través de la señal de Gol Perú (714 de Movistar) a las 5:45 p.m.

Como se recuerda, Deportivo Municipal viene de perder ante Unión Comercio (2-1) y fue un partido de locos, que terminó con la expulsión del defensa de Adrián Zela por una inadecuada conducta. El 'Chino' Rivera no contará con la 'Mole' para este cotejo y será una gran baja para su zona defensiva.



Deportivo Municipal suma hasta ahora tres derrotas y solo una victoria, y son los coleros de su grupo. Por su lado, Sport Huancayo, llega al cotejo con el mejor de los ánimos, pues viene de ganarle a Sport Boys en casa (2-0). El 'Rojo Matador' necesita llegar motivado al partido de vuelta por la Copa Sudamericana.

Los pupilos de Marcelo Grioni, empataron con Unión Española de Chile en el choque de ida y sin goles. Ahora les toca definir en casa, y una victoria de visita les daría el empuje que necesitan para recibir al rival en la altura.



La última vez que ambos cuadros se enfrentaron, el 'Rojo Matador' goleó a los ediles en Huancayo (3-0). Esta vez, 'Muni' buscará cobrarse su revancha.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Municipal: C. Cáceda; A. Salazar, A. Zela, Y. Vílchez, Á. Ampuero; A. Alfageme, R. Guarderas , D. Cabrera, Í. Regalado, P. Lavandeira, J. Manzaneda.

Sport Huancayo: J. Pinto; C. Cleque, R. Colombo, R. Salinas, L. Trujillo; A. Rojas, R. Salcedo; M. Lliuya, V. Peña, W. Calderón; C. Neumann.