Carlos Beltrán fue uno de los jugadores de Sport Rosario que decidió quedarse hasta el final de temporada con los huaracinos y cumplir con su contrato. Sin embargo, el 'Che' jamás pensó que la situación en el elenco 'canalla' iba a empeorar con el paso de los días.

“Me deben 5 meses. Me voy a Argentina y no tengo dinero. Mi ya lo ven los agremiados y espero cobrar lo que me deben. Veré el Boca - River con una salchipapa porque no tengo ni para el asado”, en el programa De fútbol se habla así, de DirecTV.

Beltrán sabe que no continuará en Sport Rosario, ya descendido, por lo que comienza a analizar su futuro, el mismo que le sonríe debido a las actuaciones que tuvo en el Descentralizado 2018.

"Tengo propuestas de Chile, de Antofagasta, a pedido del profesor Gerardo Ameli, pero también manejo opciones en Lima. Vamos a ver qué pasa en enero, cuando ya sea peruano", agregó el volante.

Como él, varios jugadores de Sport Rosario se ven afectados por no haber podido cobrar sus sueldos por los manejos irregulares que tuvieron los dirigientes de elenco huaracino, quienes se encuentran en el ojo de la tormenta.

