El descentralizado 2018 va llegando a su fin y la fecha 13 del Torneo Clausura se juega con todas las miradas puestas en la tabla de posiciones del torneo y la tabla acumulada.

Universitario de Deportes perdió el clásico ante Alianza Lima y buscará recuperar el paso ante deportivo Municipal en una nueva edición del clásico moderno.

Alianza Lima llega motivado con el triunfazo ante los cremas y buscará tres puntos visitando a Ayacucho FC. Los íntimos quieren asegurar la clasificación a la semifinal por el acumulado.

Sporting Cristal visita a Sport Huancayo, ya sin chance de llevarse el Torneo Clausura, los celestes quieren ganar para llegar con su mejor fútbol a la final del Descentralizado 2018.

Torneo Clausura: toda la programación de la fecha 13

Martes 06 de noviembre



San Martín vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Universitario de Deportes vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

Miércoles 07 de noviembre



Cantolao vs. Comerciantes Unidos

Hora: 11 a.m.

Estadio: Miguel Grau



Binacional vs. Sport Boys

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: 25 de Noviembre



Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Huancayo

Jueves 08 de noviembre



Unión Comercio vs. Sport Rosario

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



UTC vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor

Torneo Clausura: tabla de posiciones

Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 FBC Melgar 11 8 2 1 19 8 11 26 2 Ayacucho FC 11 7 3 1 26 14 12 24 3 Alianza Lima 11 6 2 3 13 8 5 20 4 San Martín 11 6 2 3 15 12 3 20 5 Universitario 12 6 2 4 16 15 1 20 6 Real Garcilaso 12 4 5 3 22 18 4 17 7 Municipal 12 5 2 5 11 14 -3 17 8 Sporting Cristal 11 4 2 5 18 13 5 14 9 C. Unidos 11 4 2 5 12 14 -2 14 10 Unión Comercio 11 4 2 5 17 17 0 13 11 UTC 11 3 4 4 8 9 -1 13 12 Cantolao 12 4 1 7 13 21 -8 13 13 Sport Huancayo 11 2 6 3 15 17 -2 12 14 Sport Boys 11 3 3 5 13 16 -3 12 15 Binacional 11 2 2 7 7 18 -11 8 16 Sport Rosario 11 1 2 8 7 18 -11 5

Descentralizado 2018: tabla de posiciones acumulada

PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 40 23 10 7 87 35 52 79 2 FBC Melgar 40 20 15 5 62 41 21 75 3 Alianza Lima 40 19 9 12 53 41 12 66 4 Real Garcilaso 41 18 9 14 62 60 2 63 5 Municipal 41 18 7 16 56 51 5 61 6 Sport Huancayo 40 14 15 11 60 52 8 57 7 UTC 40 14 15 11 41 43 -2 57 8 San Martín 40 12 16 12 55 53 2 52 9 Universitario 41 12 15 14 50 57 -7 51 10 Ayacucho FC 40 14 8 18 65 69 -4 50 11 Binacional 40 13 11 16 40 49 -9 50 12 Cantolao 41 12 11 18 48 61 -13 47 13 Unión Comercio 40 12 10 18 50 62 -12 46 14 Sport Boys 40 10 14 16 48 58 -10 44 15 Sport Rosario 40 13 7 20 51 63 -12 42 16 C. Unidos 40 8 8 24 40 73 -33 32

