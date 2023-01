No cabe duda que Diego Buonanotte es uno de los futbolistas que supo ganarse el cariño de los hinchas de Sporting Cristal en poco tiempo. Y es que, en media temporada vistiendo la camiseta del cuadro celeste, el volante argentino contribuyó con sus goles y asistencias al elenco peruano, el cual disputó los Play Offs de la temporada pasada. Sin embargo, de cara al inicio de la campaña 2023, el ‘Enano’ fue notificado que no se encontraba en los planes del director técnico Tiago Nunes, motivo por el que empezó a buscar opciones hasta concretar su fichaje por Unión La Calera. Eso sí, días después de su salida, el exjugador de la Universidad Católica contó su verdad sobre su repentina salida del cuadro ‘rimense’.

“Deportivamente, fue un paso muy bueno. Es una experiencia linda. Me tocó jugar, me tocó convertir, me sentí bien futbolísticamente. Después, por diferentes motivos, que no tienen nada que ver con lo deportivo, se tuvo que llegar a un acuerdo y hoy estoy acá”, fueron las primeras palabras del futbolista argentino.

Asismismo, señaló que se siente motivado por este nuevo reto en su carrera. “Me encuentro en un momento muy lindo de mi carrera. Estoy convencido de que esta oportunidad me llega en un momento lindo”, manifestó.

Consulta sobre su regreso a Chile, Diego Buonanotte agradeció la oportunidad que le dieron en Unión La Calera. “Me fui hace poco, no era la intención volver tan rápido pero por diferentes motivos se dio y Calera me abrió las puertas. Con el llamado del entrenador se aceleró todo y hoy estoy acá. Mi familia está muy feliz de volver a Chile”, concluyó.

Sus números con Sporting Cristal

Como se recuerda, el mediocampista argentino llegó a Sporting Cristal a mediados del 2022 procedente de la Universidad Católica, uno de los equipos más populares de Chile. Con la escuadra rimense, disputó un total de 19 partidos, anotando en cinco ocasiones.

Pese a sus registros, el director técnico Tiago Nunes no lo tuvo entre sus planes para la temporada 2023. Así lo dio a conocer el presidente de la institución, Joel Raffo, quien señaló que Buonanotte “no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado”.

