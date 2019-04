Diego Chávez tras salir de Binacional: “Corría peligro de aparecer con orden de captura”

Cuando entendió que necesitaba ser un profesional a tiempo completo, Diego Chávez se puso en forma para defender la camiseta de Binacional y bajo más de 10 kilos. Pero, nuevamente, los problemas extradeportivos mermaron su sueño. 'El Poderoso del Sur' decidió separarlo del club, hace un mes y medio, por "indisciplina" Y, ahora, está convencido de "limpiar su nombre". Aquí su versión.



¿Cuándo vence tu contrato con Binacional?

Hasta finales del 2019. Pero, por acuerdo mutuo, lo resolvimos.

¿Cómo inicia este conflicto?

Los problemas comenzaron desde inicio de año. Yo firmo un contrato el 4 de enero, pero la pretemporada comenzó el 15. [Durante esos 11 días] Trabajé gratis, porque me hicieron firmar otro contrato. Inclusive, me dijeron que iban a pagar desde febrero. Se resolvió esta situación, pero terminaron adeudándome un mes. Por ese lado llegaron mis incomodidades.

¿Es cierto que tú abandonaste el equipo?

No, yo le pedí al profesor y al jefe de equipo para viajar a Lima, porque tenía que resolver un tema con la fiscalía [Villa El Salvador]. Se me estaba complicando, porque corría peligro de aparecer con orden de captura. Yo no estaba dispuesto a salir en TV, con las esposas puestas, por mis hijos.

¿Cuántos días demoraste?

Pedí permiso por tres días, pero el problema se prolongó. Me pidieron viajar [estaba en Lima] para un partido en Cusco. Yo solicité que me giraran los pasajes, pero nunca me mandaron nada. Algo más: en la segunda fecha [ya incorporado con el equipo en Juliaca], yo no iba a salir en lista, porque mi carnet no había llegado, pero terminé jugando contra Cantolao.

¿Y cuál fue el detonante?

En la fiscalía me volvieron a citar, y yo volví a pedir permiso. Hablé con dos semanas de anticipación. Le dije a Arce: “’profe’, el 3 y 4 de marzo voy a regresar a Lima”. Él aceptó. A esto hay que sumarle los pocos minutos que me daban en el primer equipo.

¿Pediste jugar en la reserva?

Sí. El profesor Arce me quería utilizar de volante. Pero ni siquiera eso se pudo dar. Entonces, yo volé y exploté. Agarré mis cosas y me regresé a Lima. Ojo, mi esposa me compró los pasajes.

Ya con la cabeza más fría, decidí regresar a Juliaca, días después. Perdí mi vuelo. Y yo le dije al técnico que me sentía mal y que no podía ir a entrenar. Ellos mandaron a un médico a mi habitación, y el dueño de la casa le dijo que yo no llegaba desde hace varios días.

Todo resulta muy enredado y cualquiera pensaría que ya no querías entrenar con el club…

Estaba incómodo. Yo llamé al profesor y él no me respondió el celular. Después de que resolví mi tema con la justicia, llamé y le escribí al jefe de equipo para preguntar si todavía me querían. Pero me dejaron en visto. Días después me respondieron y alegaron que mi contrato se resolvió por abandono de trabajo.

Pero tú estabas en Lima y debías estar en Juliaca…

Exactamente. Mi esposa me dijo lo mismo, pero decidí no ir, porque estaba incómodo, porque el presidente me dijo que ya no pertenecía al equipo. Hasta ahora sigo esperando la carta notarial.

Como se dice, no pararás hasta llegar a las últimas consecuencias…

Yo les pedí decir la verdad. También les pedí que no digan que me fui por indisciplina, porque tarde o temprano se va a saber la verdad. Lo mismo pasó con Rosario.

¿Qué pasó con ellos?

Me debían cuatro meses de trabajo, y hasta tuve que dormir con mi hijo en la calle. No me dejaban entrar al departamento, por no pagar el alquiler.

¿Aún tienes ganas de seguir en esta profesión?

Amo mi carrera. Lamentablemente me quedé sin equipo, estoy desesperado, porque no me dan ninguna solución. Mi familia es la más afectada.

¿Te incomoda que la gente de juzgue por los errores que cometiste en el pasado?

Eso es lo que no me da credibilidad. En el 2014, cuando estaba en la ‘U’, me equivoqué mucho. Lo acepto, porque me arrepiento de haber tomado malas decisiones. No tenía hijos, ni esposa. Andaba con la cabeza loca. Ahora solo me queda mirar hacia adelante.

¿Qué pasa por tu cabeza cuando te das cuenta de que fuiste una promesa?

Me pregunto eso. Y me digo: “yo pude, quiero estar ahí en la Selección y en Europa”. Pero mi nombre se ha manchado demasiado en estos últimos tiempos.

Universitario de Deportes: Armando Alfageme realiza entrenamientos sin protección. (Video: José Luis Saldaña)

► Binacional va por la hazaña: ¿cuánto vale el plantel de Independiente actualmente?

► Javier Arce, técnico de Binacional: "Diego Chávez cometió errores gravísimos y tuve que separarlo del plantel"

► Alianza Lima: los crueles memes no perdonan la derrota ante Palestino por la Copa Libertadores [FOTOS]

► La mala racha de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

► Juveniles de Cristal que enfrentarán a Ayacucho FC aplastaron 6-2 a Huaral