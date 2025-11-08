Partido suspendido en el Ayacucho vs Comerciante Unidos | VIDEO: L1MAX
y protagonizaban un duelo de vida o muerte por salir de la zona de descenso. Los ‘zorros’ iban ganando el partido con gol de Franco Caballero a los 57 minutos. Sin embargo, cuando solo restaban 4 minutos para que culmine el partido, el árbitro -junto a su terna arbitral- se retiraron del campo debido a que la hinchada local habría tirado objetos al campo y el referí, ya había advertido sobre ello. Según informaron desde el canal con derechos de la transmisión, un juez de línea habría sido impactado por una piedra desde la tribuna occidente del Estadio Cuidad de Cumaná.

