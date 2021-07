La foto que acompaña esta nota no es una casualidad. En los principales festejos de Alianza Atlético -a lo largo de la primera parte del año- siempre apareció Diego Saffadi. El delantero de 23 años fue tan determinante que no solo destacó en los comentarios de la prensa cada fin de semana, sino que apareció dentro del ‘11′ ideal de la Fase 1. Pero las cosas con el atacante no tuvieron la cronología deseada; es decir, categoría de menores, reserva, debut, regularidad y despegue. Para alcanzar este presente (y alejarse incluso de la decisión del retiro), tuvo que sacar a flote su espíritu guerrero.

Y es que ser ‘choteado’ por varios equipos no es algo que esté en el cálculo de nadie. Diego Saffadi tuvo que soportar eso y mucho más. Por ejemplo, el “no” que recibió en Regatas por no ser socio; cuánto tuvo que esperar en Municipal para alcanzar un cupo en la reserva; la poca fortuna que también lo atrapó en Carlos Mannucci. En fin, una serie de situaciones que hicieron que replantee su futuro...

“Después de eso yo dije que ya no quería jugar más al fútbol porque no tuve buenas experiencias. Yo estudiaba en la Universidad de Lima y me puse a jugar ahí. Ahora estoy en el octavo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Ingresé a la universidad cuando llegué a Municipal en el 2016”, le contó el delantero a Depor.

Diego Saffadi se cobró su revancha con Municipal, jugó reserva y luego debutó. (Foto: Toque y Gol).

Punto de quiebre

Como bien dicen... “cuando es para ti, ni aunque te quites”. Diego Saffafi, con 20 años y casi más de medio año después de haber colgado los botines, tuvo una nueva oportunidad en Segunda División, en el histórico club peruano Unión Huaral. “Me fui a una prueba masiva en Huaral, que estaba en Segunda. Pagué mis quince soles y quedé”, recuerda el delantero, que destacó a dos personas que lo hicieron mejorar y elevar su nivel en el fútbol: Francisco Pizarro y Jorge Espejo.

“Estaba ‘Panchi’ Pizarro, que lo conocía de ‘Muni’ y él sí me quería. Le tengo un cariño tremendo por todo lo que me enseñó en el fútbol, así como a Espejo. Esa fue la primera experiencia que tuve jugando constantemente en Segunda. Me estaba yendo bien porque tenía seis goles, era uno de los goleadores, el equipo estaba segundo o primero en la primera parte”, contó el delantero de Alianza Atlético. Luego todo en su carrera se dio como un ‘Vendaval’.

Diego Saffadi llegó a Unión Huaral tras su paso por Municipal y Carlos Mannucci. (Foto: Instagram)





El despegue

“Uno nunca sabe y siempre tienes que tener un plan B”. Los estudios no paran para el jugador de Alianza Atlético. Sin embargo, su presente deportivo lo entusiasma: desde que llegó al club norteño su carrera se dio en ascenso, literalmente. Subió a la Liga 1 y esta temporada es la pieza clave del ‘Vendaval’.

“De hecho que todos los que ven fútbol, empiezan a verte más y a felicitarte en las redes. La gente te escribe a agradecerte o a pedirte que sigas sudando la camiseta. Pero eso se toma con calma. Es el primer semestre recién. Yo no creo que me haya consolidado tampoco, recién estoy empezando, y esas cosas no te puedan sacar los pies de la tierra”. Sí, Diego Saffadi la tiene clara.

Diego Safaddi llegó en el 2020 a Alianza Atlético, y a fin de año ascendió. (Foto: Instagram)





El sueño de llegar a la Videna

Como todo futbolista, Diego Saffadi también anhela llegar a vestir los colores de la Selección Peruana. Pero sabe que para alcanzarlo tiene que romperla en su equipo: “El sueño de todo futbolista es estar en la selección. Y también es uno de mis sueños, es para lo que trabajo día a día. Si bien ahora estoy sonando un poco más, esto recién empieza, yo me esfuerzo y entreno el doble todos los días para eso”.

Finalmente, envió un mensaje para aquellos que quieran con ser futbolistas, para que persigan sus sueños ante cualquier adversidad. “La perseverancia es mi mayor virtud. Porque un montón de gente te puede decir que no lo vas a lograr, que ya se te pasó el tren, que ya no estás para eso y que quizás el nivel no te da. Pero uno tiene que lucharla, y seguir, esforzarte porque nada es fácil en esta vida”. Este lunes el fútbol le pone una nueva prueba, con el reinicio de la Fase 2. Diego, como lo ha demostrado a lo largo de su vida, está listo para luchar.





