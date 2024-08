Con el objetivo de alejarse de la zona de descenso, César Vallejo confirmó la llegada de un nuevo refuerzo en zona de ataque. Se trata de Diether Vásquez, futbolista de 21 años, quien jugó el Sudamericano Sub-20 de 2023 con la Selección Peruana y llega desde el ‘Viejo Continente’, precisamente del UE Santa Coloma de Andorra, donde no tuvo participación. El conjunto trujillano se encuentra en el antepenúltimo lugar en la tabla de posiciones del acumulado y necesita urgente seguir sumando puntos en lo que resta del Torneo Clausura para salir de la parte baja.

En medio del procedimiento entre César Vallejo y el delantero Paolo Guerrero para terminar el vínculo entre ambos, el club ‘poeta’ se distrae de su prinicipal objetivo, que es salvar la categoría, y anunció el refuerzo de Diether Vásquez. “El extremo derecho, tras jugar en Europa, se une a nuestra familia para sumar su talento en el Torneo Clausura”, publicó el conjunto trujillano en sus redes sociales.

Diether Vásquez firmó por la César Vallejo. (Foto: UCV)

Recordemos que Diether Vásquez inició su carrera jugando en la César Vallejo, pero tuvo la oportunidad de emigrar al extranjero para disputar la Segunda División de México con Mineros de Zacatecas. Luego de jugar 19 partidos y anotar dos goles con el cuadro azteca, quiso continuar con su desarrollo futbolístico y optó por unirse a préstamo a Unión Esportiva Santa Coloma en Andorra.

Sin embargo, su estadía en Europa no fue como esperaba. El extremo nacional no fue convocado para ningún partido del club, ni apareció en lista como alternativa. Además, tampoco participó en las fases previas de Champions League ni Europa League, el cual era su objetivo. Ante esto, el peruano decidió volver a la Liga 1 para unirse a la César Vallejo.

Además, tuvo un paso por la Selección Peruana Sub-20, jugando en el Sudamericano de la categoría en 2023. Como curiosidad, el futbolista fue el que anotó el único gol que marcó la ‘Bicolor’ en ese torneo. Tras su buen desempeño en aquella competencia, el atacante llamó la atención en el extranjero y se dio su salida al fútbol mexicano. En este segundo semestre, y lo que resta del Torneo Clausura, el extremo intentará conseguir la continuidad que no tuvo en la primera parte del año.

Diether Vásquez es nuevo jugador de la César Vallejo. (Foto: FPF)

¿Cuál es el próximo partido de César Vallejo?

La Universidad César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura. Su próximo desafío será este sábado 24 de agosto (3:15 p.m.) frente a Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental. Los ‘Poetas’ irán con todo en casa para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Posteriormente, el ahora equipo de ‘Manzanita’ Hernández volverá a ser local en la fecha 10 ante Unión Comercio.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de estos compromisos, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR